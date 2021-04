«Puristes raciaux» malades et «suppresseurs d’électeurs républicains» malades ⋆ .

… Ou la deuxième partie de «L’Amérique est-elle la nation la plus démocratique du monde? – ou juste un grand croyant au mythe de l’exceptionnalisme américain? » Quel que soit le titre, ce blog est une réponse aux deux liens ci-dessous révélant des croyances raciales et anti-électeurs de droite complètement malades et corrompues à la vue du monde entier: à la fois leurs pensées malades et mes réponses les plus brillantes de Smoking Chimp. Bien que ces deux réfutations, A et B étaient aussi faciles à écrire et à assembler que de tirer sur des poissons dans des tonneaux – dans la mesure où les plonger dans des endroits vitaux de toute façon. Par exemple leurs têtes; nous savons tous, en nous cognant la tête avec eux nous-mêmes, que les crânes républicaines sont lourdement blindées de trois pouces de vide tout autour d’elles. Popping ces vilaines ventouses de Piranha de piscine, il y a un BB gaspillé.

Ce dont nous avons besoin, c’est de l’obstruction systématique ou d’un nouveau mélange de neuf libéraux et pas de conservateurs sur «la Cour». (Un «conservateur» est une race méchante de conservateurs et de prévaricateurs, qui en viennent à y penser, il y a déjà un conservateur à la Cour depuis que Brett Cavanaugh a tergiversé à bord avec toutes les conneries sur ses perversions sexuelles et de bière bien connues.)

RÉPONSE A

Oh, mon Dieu, «sacrifier des vaches sacrées et marcher sur les orteils» – vraiment quelque méchant, au moins prétendu, anglo-saxon qui se passe ici. L’Amérique en tant que nation anglo-saxonne «uniquement». Même le «Heartland» américain est peuplé jusqu’au sommet de ses silos de non-anglo-saxons. Les Anglo-Saxons étaient un groupe de tribus germaniques qui ont envahi la Grande-Bretagne après la chute de la domination romaine. C’étaient des Angles, des Jutes, des Saxons, des Frisons, des Francs et probablement quelques autres groupes mineurs. Ils n’ont pas anéanti les habitants autochtones, ils n’ont tout simplement pas gardé leur pénis ou leurs parties de dame dans leurs fourrures, et ont partagé leurs graines et leurs œufs bon gré mal gré avec tous les hommes et femmes non anglo-saxons intéressés à partager leurs talons. , et dame part avec eux. Plus tard, les envahisseurs suivraient les mêmes tendances passionnantes, provoquant des mélanges similaires parmi les partageurs de pièces.

Ainsi, en tant que classification raciale ou ethnique, «anglo-saxon» n’a pas beaucoup de sens de nos jours, sauf pour les républicains d’extrême droite au Congrès, comme les représentants à la Chambre Marjorie Taylor Greene, en Géorgie; Paul Gosar, Arizona; Barry Moore, Alabama; Louie Gohmert, Texas; et Lolita aimant Matt Gaetz, Floride; (qui fait face à des enquêtes fédérales et du comité d’éthique de la Chambre sur des allégations d’inconduite sexuelle et de consommation de drogues illicites), mais alors je m’égare! Il y a aussi d’autres idiots, pédérastes et agresseurs sexuels d’enfants dans le Club Unique et Misshapen. Le terme «uniquement anglo-saxon» est utilisé par ce désordre de tomates pourries pour signifier «tomates blanches et protestantes», quoi que ces mots signifient vraiment aujourd’hui, mais ils incluent toutes les couleurs et formes de tomates qui n’ont rien à voir avec les tomates anglo-saxonnes – y compris les tomates irlandaises, galloises et écossaises, qui sont principalement des tomates celtiques, et d’autres ethnies de tomates non spécifiquement répertoriées ici.

Donc, il est bien trop tard, vous «équipage hétéroclite» – ou vous Mötley Crüe – choisissez-en un. Vous tous, loyalistes de Trump et membres de votre «club anglo-saxon unique», essuyez vos joues dès que possible, ne squattez pas les mannequins, tamponnez vos joues faciales et envoyez vos Salmonella, E. coli, Listeria, Hepatitis-A, Shigella écouvillons contaminés, que vous avez pollués simultanément avec votre ADN et votre ARN personnels, à l’une ou l’autre des adresses ci-dessous:

CRI Genetics (2425 Olympic Blvd. STE 4000 W Santa Monica, CA 90404 USA, 1-800-571-9216)

ou alors

Boca Scientific Inc., (990 Washington St.Suite 105 Dedham, MA, 02026 USA Téléphone: 781-686-1631)

Les résultats d’une société nommée spécialisée dans les analyses d’ADN et d’ARN, ou d’une société d’analyse DNS et ARN similaire de votre choix, peuvent déterminer et détermineront joyeusement la composition exacte de vos ethnies mixtes personnelles uniques en tant que membre fondateur de la ” Club de Mongrel anglo-saxon «non unique»! »

Avec ces résultats en main, vous êtes éligible pour “America’s Got Mixed Breeds” au Madison Square Garden, “et si vous êtes parmi les dix meilleurs du Garden, tentez de devenir le” Bigot le plus odorant “au Copenhagen International.” Non, ce n’est pas exactement la raison pour laquelle vous avez rejoint le «Not So Unique Anglo-Saxon Club». Votre objectif était alors de «démangéliser l’Amérique», mais au moins cela pourrait abaisser votre «barre des limbes» personnelle pour votre ego sur-gonflé et surestimé.

LIEN A

https://www.theday.com/national-politics/20210417/trump-loyalists-start-group-to-promote-us-as-uniquely-anglo-saxon

RÉPONSE B

Je sais que cela ressemble à un instituteur qui crie: «Pourquoi ne peut-il pas y avoir de paix dans la vallée», mais pour l’amour de Dieu, «Pourquoi l’Amérique ne peut-elle pas arrêter ces efforts républicains anticonstitutionnels de répression des électeurs avec des« succès »significatifs dans leurs esprits déformés mais en réalité aussi destructeur de la démocratie que possible et une Cour suprême qui encourage un comportement aussi clairement aberrant et odieux dans une prétendue démocratie? Une autre de mes phrases de descente dont je m’excuse

LIEN B

http://smirkingchimp.com/thread/david-cattanach/95980/part-i-is-america-the-world-s-most-democratic-nation-or-just-a-big-believer-in-the- mythe américain

NEWS FLASH 18/04/21: «DAILY BEAST» SIGNALE QUE TOUS LES SYSTÈMES SONT ARRÊTÉS SUR LE «CLUB ANGLO-SAXON NON UNIQUE». J’AIMERAIS CROIRE QUE J’AI FAIT, MAIS JE N’AI PAS SÛR. BEAUCOUP DE PERSONNES UN PEU PLUS IMPORTANT QUE MOI. SUR LA PHOTO DE «BEAST», MARJORIE TAYLOR GREENE A L’ESPRIT QU’ELLE A PERDU SON CHIOT MONGREL N’EST-CE PAS?

https://www.thedailybeast.com/rep-marjorie-taylor-greene-drops-plan-for-america-first-caucus-after-party-leaders-call-it-nativist?ref=home

David L. Cattanach