PurpleThrone veut résoudre le désordre des redevances en streaming avec la crypto-monnaie

Qui a dit que les artistes étaient voués à de dérisoires redevances de streaming ? Désormais, le nouveau venu de la monnaie virtuelle PurpleThrone développe un modèle qui utilise la crypto-monnaie pour combler le vide et mieux rémunérer les créateurs de contenu.

Parlez à un musicien et vous entendrez probablement parler d’un accord brut sur des plateformes de streaming comme Spotify. En effet, le nombre d’artistes pointant du doigt des salaires dérisoires malgré des millions de streams est stupéfiant, mais le problème lui-même semble s’aggraver. D’une manière ou d’une autre, la plate-forme qui a mis des millions de chansons dans la poche de tout le monde – et des milliards dans les poches des investisseurs, des fondateurs et des grands labels – a peu mis entre les mains de vrais musiciens.

Mais est-ce nécessairement la fin de l’histoire ?

Pas selon Aziz M. Bey, fondateur de PurpleThrone et de sa plateforme de cryptographie émergente, PurpleCoin. Le mois dernier, Bey s’est connecté à Digital Music News pour développer une idée qui gagnait du terrain : une plate-forme ancrée dans la crypto-monnaie que les artistes peuvent utiliser pour des services liés à la musique (par exemple, l’accès à des concerts, la production vidéo, des séances photo et l’accès à d’autres événements et festivals) ou simplement échanger en monnaie fiduciaire. PurpleThrone ne fonctionne pas comme un label et n’impose aucune restriction contractuelle, bien que Bey veuille payer aux artistes un salaire équitable pour leurs succès en streaming – du moins ceux qui se produisent sur la plate-forme PurpleCoin.

“Je voulais lancer une plate-forme qui permettrait aux artistes d’émerger avec une plus grande indépendance économique”, a expliqué Bey. Il décrit PurpleCoin comme une plate-forme “spécialisée dans le paiement de redevances de pointe aux musiciens indépendants”, ce qui est loin de la mission des méga-plateformes comme Spotify et YouTube.

Bien sûr, les artistes n’obtiennent pas d’équité dans Spotify, même s’ils accumulent des milliards de flux. Mais et s’ils le faisaient ? C’est le modèle que PurpleCoin poursuit maintenant.

À ce stade, Bey se concentre sur une plate-forme d’artistes plus exclusive, largement basée sur des applications. Les artistes paient 9,99 $ par chanson à télécharger sur la plate-forme, puis le succès est récompensé par des distributions de jetons PurpleCoin et d’autres avantages. Marquez une chanson en tête des charts, par exemple, et PurpleCoins se déverse sur un compte d’artiste. Il s’agit d’une crypto-monnaie pré-ICO, bien que l’échange fermé devienne finalement public, avec l’intention de mettre de l’argent dans les poches des artistes qui se sont joints tôt.

En plus de cela, la plate-forme PurpleCoin récompense également les artistes de haut niveau avec d’autres avantages. Cela inclut l’accès aux concerts, aux festivals, à la production vidéo et aux séances photo.

En d’autres termes, les premiers croyants qui aident à construire la plate-forme pourraient être récompensés à juste titre, tout comme ceux qui se lancent dans d’autres concepts à un stade précoce. Mais Bey veille à ne pas restreindre la capacité des artistes à se promouvoir sur d’autres plateformes, y compris des spots grand public comme Spotify. Le seul inconvénient est que Spotify n’offre qu’une exposition, tandis que PurpleCoin vise à offrir quelque chose de plus tangible.

Mais le concept PurpleCoin n’est pas seulement orienté vers l’avenir. Bey nous a dit que les artistes peuvent encaisser leur PurpleCoin en monnaie fiduciaire à tout moment. Mais il espère que les artistes resteront dans les parages pour profiter de paiements à plus long terme. Et au fur et à mesure que la plate-forme se développe, les avantages potentiels augmenteront également.

Cette croissance atténuera certains des problèmes qui ont motivé Bey à lancer PurpleThrone en premier lieu.

Avant de lancer PurpleThrone, Bey s’est fait les dents en promouvant des artistes prometteurs auprès de fans émergents, mais s’est senti snobé par un système de labels qui offrait peu de développement de carrière à long terme et d’équité aux artistes. L’une de ces artistes est Denise Bestman, basée à Staten Island, qui a fait son entrée sur la scène lors des Grammy Awards 2012 – mais pas sur la scène principale. Au lieu de cela, Bestman a chanté une brillante reprise de “Rolling in the Deep” d’Adele lors d’une publicité Target, qui a touché des millions de téléspectateurs.

Ces jours-ci, Bestman développe sa carrière avec PurpleThrone et reste une artiste de premier plan sur la plate-forme.

Couplé à ses frustrations avec les principales plateformes de streaming, Bey a également remarqué que les artistes se trompaient en étant obsédés par les goûts, les clics et le nombre de flux. “Les artistes sont obsédés par les goûts d’Instagram”, a plaisanté Bey, tout en soulignant les récompenses manifestement “faiblement rémunératrices” que des plateformes comme Instagram offrent aux artistes.

La solution à ce problème n’était pas d’empêcher les artistes de s’engager avec leurs fans. Au lieu de cela, PurpleThrone veut injecter des actifs réels dans le processus – et potentiellement bouleverser l’économie de l’industrie du streaming dans le processus.