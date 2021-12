Purplle acquiert la branche indienne de la marque de maquillage Faces Canada

L’acquisition ajoute des offres internationales de produits de maquillage au portefeuille de Purplle.



La société de commerce électronique Purplle, qui vend des produits de beauté et de soins personnels, a annoncé jeudi avoir acquis 100% du capital de la branche indienne de la marque de cosmétiques et de soins de la peau Faces Canada. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

L’acquisition ajoute des offres internationales de produits de maquillage au portefeuille de Purplle.

« Avec un portefeuille existant solide, cette acquisition élèvera notre portefeuille de maquillage avec des produits innovants internationaux de haute qualité. Avec la plus importante acquisition d’une marque de maquillage par une entreprise de beauté new age en Inde, nous nous réjouissons d’un partenariat durable. Nous passerons conjointement au niveau supérieur en exploitant un ensemble diversifié de consommateurs », a déclaré le cofondateur et PDG de Purplle, Manish Taneja, dans un communiqué.

Faces Canada a fait son entrée sur le marché indien en 2009. Ses produits sont fabriqués en Italie, en Allemagne et en Turquie.

« Grâce à ce partenariat, nous visons à amplifier nos valeurs et nos ressources communes et à atteindre des poches inexploitées du pays. La synergie fera avancer notre programme de création des cosmétiques de qualité internationale les plus confortables accessibles aux consommateurs indiens et offrira une expérience de beauté personnalisée améliorée », a déclaré Kunal Gupta, PDG de Faces Canada.

Fondée en 2012, Purplle a clôturé un financement de 140 millions de dollars de série D auprès de Premji Invest, Kedaara Capital, Sequoia Capital India et Blume Ventures en 2021.

La plate-forme prétend avoir plus de 7 millions d’utilisateurs actifs par mois.

