Purplle.com obtient 75 millions de dollars de financement de Kedaara et d’autres

La plateforme de commerce électronique de beauté Purplle.com a annoncé vendredi avoir levé 75 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau tour de table. Des investisseurs existants tels que Sequoia Capital India et Blume Ventures ont participé au tour, tandis que la société a également intégré le nouvel investisseur Kedaara. Le nouveau fonds accélérera l’objectif de la société de générer une croissance six à huit fois supérieure au cours des cinq prochaines années. De plus, l’investissement renforcera encore la position de Purplle alors qu’elle s’agrandit pour créer une société de beauté mondiale de plusieurs milliards de dollars en Inde, a déclaré la société dans un communiqué. IndigoEdge était le seul conseiller de la transaction.

« En tant que l’un des investisseurs de renom en Inde, la riche expérience de Kedaara en matière de consommation et de technologie nous donnera les moyens de notre prochaine phase de croissance. Avec cet investissement, nous allons renforcer nos capacités technologiques, approfondir notre vivier de talents, introduire des produits et des marques nouveaux et innovants, investir dans des entrepreneurs qui créent des offres de beauté différenciées et créer un coffre au trésor pour des acquisitions potentielles », Manish Taneja, co-fondateur et PDG , Purplle.com, a déclaré.

La société affirme avoir multiplié par six son GMV au cours des trois dernières années. L’entreprise compte plus de 1 300 employés dans de multiples fonctions, a-t-elle affirmé. Pour poursuivre sa croissance, la société souhaite continuer à forger des partenariats exclusifs avec des marques nationales et mondiales. Plus tôt cette année, la plate-forme a levé 45 millions de dollars lors d’un autre cycle de financement.

« Dirigé par une équipe innovante, passionnée et forte axée sur l’exécution, Purplle a démontré une croissance de leader sur le marché et continue de construire une plate-forme unique axée sur l’éthique de la démocratisation de la beauté et des soins personnels à travers l’Inde. Nous pensons que Purplle offre une proposition de valeur unique et une expérience client supérieure et continuera d’avoir des vents favorables pendant longtemps », ont déclaré Sunish Sharma, co-PDG et associé directeur, Kedaara et Anant Gupta, directeur général, Kedaara.

