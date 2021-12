Purpose Investments lance les ETF Bitcoin et Ethereum et paiera un rendement mensuel de 8 à 10 %

Purpose Investments a lancé un nouveau fonds négocié en bourse (FNB) crypto au Canada après avoir introduit le premier FNB Bitcoin en Amérique du Nord en février de cette année.

Les fonds sont Purpose Bitcoin Yield ETF (BTCY.B) et Purpose Ether Yield ETF (ETHY.B), qui ont commencé à être négociés à la Bourse de Toronto cette semaine.

La différence entre les FNB Bitcoin et Ether qui ont commencé à être négociés plus tôt cette année et les derniers FNB libellés en dollars canadiens sans couverture de change est que ces derniers paieront aux investisseurs un rendement mensuel.

Cependant, en raison de la volatilité, la société affirme qu’elle ne peut pas garantir le montant du paiement, bien qu’elle s’attend à un rendement annuel compris entre 8 % et 10 % pour les deux FNB tout en facturant des frais de gestion de 1,10 %.

Vlad Tasevski, COO et responsable des produits chez Purpose Investments, déclare que les investisseurs pourraient envisager ces ETF s’ils souhaitent s’exposer à la classe d’actifs sans s’exposer à sa volatilité intense. Mais si les pertes seront moindres, les gains le seront aussi.

«Ils devraient également se demander s’ils veulent gagner un rendement pendant qu’ils les détiennent. Les options d’achat couvertes permettent aux investisseurs de générer des revenus supplémentaires à court terme sur un actif qui, selon eux, a un potentiel à long terme », a déclaré Tasevski à Yahoo Finance Canada.

« Compte tenu du lien entre la volatilité de l’actif sous-jacent et les primes, les stratégies d’achat couvertes sur les crypto-monnaies offrent une exposition unique à une classe d’actifs unique, offrant aux investisseurs un rendement élevé sans sacrifier une participation significative au prix. »

Le troisième fonds de Purpose Investment, appelé Purpose Crypto Opportunities ETF, a également commencé à être négocié mardi. Les parts de FNB non couvertes en dollars canadiens et les parts de FNB non couvertes en dollars américains commencent à être négociées sous les symboles CRYP, CRYP.B et CRYP.U.

Bitcoin BTC$ 57 520.36-1.34 % Ethereum ETH$ 4 652.79-0,83 % Binance Coin BNB$ 635,37+1,52%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.