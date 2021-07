Purvanchal Expressway : Eastern UP prêt pour la mise à niveau de l’infra

Bien que Covid-19 et l’exode de main-d’œuvre qui en a résulté aient légèrement affecté le rythme de la construction, le projet a tout de même réussi à respecter le calendrier initial.

Malgré le défi posé par Covid-19, le projet de l’autoroute Purvanchal de 341 km est sur le point d’être achevé, le Premier ministre Narendra Modi devrait l’inaugurer le mois prochain. Les travaux sur l’autoroute à accès contrôlé à six voies de Rs 22 500 crore de Chand Sarai à Lucknow à Haidariya dans le district de Ghazipur, qui se trouve à seulement 18 km de la frontière UP-Bihar, sont achevés à près de 95 % et la chaussée principale est susceptible d’être ouvert pour des essais en juillet-fin.

Alors que le projet devait être achevé en 36 mois, octobre 2021 étant la date limite, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a tenté d’accélérer les travaux et de les terminer d’ici mars 2021. Bien que Covid-19 et l’exode de main-d’œuvre qui en a résulté aient eu un impact sur le rythme de la construction. légèrement, le projet a tout de même réussi à respecter le calendrier initial.

Passant en revue l’avancement des travaux de construction sur le projet récemment, le ministre du Développement industriel de l’Uttar Pradesh, Satish Mahana, a déclaré que l’autoroute Purvanchal faciliterait le développement de la région en réduisant de moitié le temps de trajet entre Lucknow et Ghazipur. Il faut sept heures pour couvrir la distance entre Ghazipur et Lucknow à l’heure actuelle, alors qu’il faut 14 heures pour atteindre Delhi depuis Ghazipur.

Le projet entièrement nouveau, construit sur une base d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), traversera neuf des districts les plus arriérés de l’est de l’UP, notamment Barabanki, Amethi, Sultanpur, Ayodhya, Ambedkarnagar, Azamgarh, Mau et Ghazipur, fournissant principalement ces des zones agricoles une connectivité transparente non seulement à la capitale de l’État, Lucknow, mais également à la région de la capitale nationale – via l’autoroute Agra-Lucknow de 302 km et l’autoroute Agra-Greater Noida Yamuna de 165 km.

Le projet a été divisé en huit packages, le gouvernement les a attribués à cinq sociétés – PNC Infratech Limited, Gayatri Projects, GR Infra, Oriental Structural Engineering et Apco Infratech en juillet 2018. Alors que Gayatri Projects Limited, GR Infra Limited et PNC Infratech ont construit deux packages chacun, Apco Infratech Private Limited et Oriental Structures Private Limited ont construit un package chacun.

« Une fois achevée, l’autoroute Purvanchal transformera l’économie de l’Uttar Pradesh. Il stimulera le développement économique et stimulera la croissance des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et du tourisme. Il servira de corridor industriel, permettant aux produits des unités de fabrication, des centres de développement et de l’économie agricole de ces régions d’être transportés de manière transparente vers la capitale de l’État et la capitale nationale. Il servira également de catalyseur pour la mise en place d’unités de métiers à tisser, d’unités de transformation des aliments, d’usines de stockage, de mandis et d’industries à base de lait », a déclaré Awanish Awasthi, PDG de l’UP Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA).

Le transport de marchandises des régions orientales de l’État, dont l’économie est principalement agraire, vers des marchés plus vastes n’est pas seulement une affaire longue et coûteuse à l’heure actuelle, mais entraîne également un gaspillage à grande échelle, en particulier de produits agricoles comme les légumes qui ont un durée de conservation plus courte. Awasthi souligne qu’avec les trois autres autoroutes construites par le gouvernement de l’État – l’autoroute Bundelkhand de 296 km, l’autoroute Gorakhpur Link de 91 km et l’autoroute Ganga de 594 km – l’autoroute Purvanchal donnerait un coup de pouce bien nécessaire à l’infrastructure dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé du pays, et l’aident à atteindre son objectif de devenir une économie à 1 milliard de dollars d’ici 2025.

