Puscifer publie la vidéo ‘Bullet Train To Iowa’

POUSSOIR a dévoilé le prochain chapitre de la saga des scamps du désert Billy D avec le mini-film psychédélique infusé d’alien pour “Train à grande vitesse pour l’Iowa”.

“Le “ Train à grande vitesse pour l’Iowa ” la vidéo est en quelque sorte un pont entre ‘Money $ chaud en direct au théâtre maya’ performance (‘Billy D et la salle des serpents à plumes’) et le “ Reckoning existentiel en direct à Arcosanti ” performances », explique Maynard James Keenan. “Un peu comme quoi ‘Rogue One’ est à la ‘Guerres des étoiles’ films, mais sans les stormtroopers et les robots sournois. “

Le clip a été créé par longtemps Keenan collaborateur Viandes Meier. Viandesle travail de POUSSOIR couvre l’histoire du groupe, depuis la première vidéo du groupe, “Reine B”, qui a vu l’introduction de la mascotte de facto du groupe du même nom, aux opérations spéciales lacées «Dozo» vidéo, et plus récemment, le prescient “Apocalyptique” clip, qui présente l’assistant visuel surfant sur les rues balayées par la pandémie de Los Angeles. “Train à grande vitesse pour l’Iowa” comporte également un clin d’œil subtil à “Money $ hot”, avec les cow-boys en vedette sur la couverture de l’album, servant de barmans dans les images nouvellement publiées.

“Train à grande vitesse pour l’Iowa” vient de l’album récemment sorti du groupe, “Calcul existentiel” (Enregistrements d’alchimie/BMG). La collection de 12 chansons, avec des illustrations de Daniel Martin Diaz, a reçu de nombreux éloges, avec Variété en disant “le rock électronique hypnotique et aérien … fonctionne … avec brio,” Stéréogum décrivant la musique comme «sombre et ludique», et Revolver notant “il est peu probable que vous trouviez un autre album qui explore la peur et la répugnance de notre époque incertaine de manière aussi froide que le dernier Maynard James Keenantenue art-rock de POUSSOIR. “

La prochaine offre visuelle du groupe arrive le 17 avril, avec l’événement mondial de diffusion en continu “Billy D et la salle des serpents à plumes avec de l’argent $ chaud par Puscifer”, une performance qui voit POUSSOIR s’appuyer sur leur Luchador– des performances infusées autour de l’album 2016 “Money $ hot” (qui sera joué dans son intégralité). Les points forts de la production POUSSOIRLe mariage unique de la musique et du théâtre, après avoir vu l’incarnation en tournée saluée comme “extraordinaire” (Kerrang!), “superbe” (Loudwire), et “un mélange moderne de ‘Saturday Night Live’ et ‘Le cirque volant de Monthy Python’“(Relix).

L’historique Mayan Theatre de Los Angeles, un théâtre revivaliste des années 1920 présentant des œuvres d’art originales d’un peintre et sculpteur mexicain Francisco Cornejo, sert de toile de fond à la sortie unique. Le monument culturel élaboré, avec son lustre imprégné de calendrier maya à couper le souffle et un hall dédié à la divinité oiseau-rencontre-reptilienne Quetzalcoatl, a donné naissance au titre de la performance. “En regardant à la fois vers l’avant et vers l’arrière, nous sommes tombés par hasard dans la salle des serpents à plumes”, explique Mat Mitchell. “Le site idéal pour rendre hommage à la ‘L’argent $ chaud’ album et tournée. ”



