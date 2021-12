Pushpa d’Allu Arjun: The Rise gagnera 100 crore de Rs le premier week-end malgré la sortie de Spider Man

Les réalisateurs du film, cependant, misent sur les marchés des États du Sud où Allu Arjun est un visage connu et a gagné la bonne volonté des fans au cours des dernières années.

À l’approche de la date de sortie de Pushpa: The Rise, vedette d’Allu Arjun, les attentes quant au succès du film au box-office ont augmenté. Le film, dont la sortie est prévue vendredi, marque le retour de l’acteur Allu Arjun, du réalisateur Sukumar et du compositeur de musique Devi Sri Prasad ensemble. Il convient de souligner que le trio revient ensemble au cinéma telugu après un écart de plus d’une décennie. L’audience des films du Sud augmentant à travers le pays, les cinéastes ont déclaré que le film sortirait en plusieurs langues dans le monde, a rapporté l’Indian Express.

Alors que d’une part le film a été tourné pendant la pandémie de coronavirus, les cinéastes d’autre part ne pouvaient pas non plus fournir un lancement énorme au film et le promouvoir dans différents segments du pays. Toute l’équipe du film, y compris les professionnels de la production et du montage, a travaillé extrêmement dur au cours des dernières semaines pour assurer sa sortie en temps opportun vendredi. Le travail de post-production qui a été entrepris par toute l’équipe de tournage a laissé peu de temps au réalisateur Sukumar pour promouvoir le film. C’est pourquoi la responsabilité de promouvoir le film est tombée entièrement sur les épaules des acteurs principaux du film Allu Arjun et Rashmika Mandanna. Ces derniers jours, les acteurs se sont rendus dans plusieurs villes dont Bengaluru, Chennai, Kochi et Mumbai pour promouvoir le film.

Cependant, les défis avant le film, en particulier sur le plan commercial, sont loin d’être terminés, car Marvel’s Spider-Man: No Way Home sort à la même date. Un exposant de premier plan basé à Mumbai a déclaré à l’Indian Express que le film aurait peu de preneurs par rapport à Spider Man qui a un public fidèle. L’exploitant a ajouté qu’en outre, la réception du film dans les États de langue hindi dépendra du type de critiques de films et du bouche-à-oreille que le film sera capable de générer dans les prochains jours.

Les réalisateurs du film, cependant, misent sur les marchés des États du Sud où Allu Arjun est un visage connu et a gagné la bonne volonté des fans au cours des dernières années. Rien qu’au Tamil Nadu, le film devrait gagner au moins 30 crores de roupies, a déclaré Tirupur Subramaniam, président de l’Association des propriétaires de théâtre du Tamil Nadu, à l’Indian Express. Contredisant la perception habituelle selon laquelle le film sera battu devant Spider Man, Subramaniam a déclaré que c’était la première fois qu’un film d’Allu Arjun sortait en tamoul et que cela devrait générer une énorme aubaine pour le film.

Le suivi d’Allu Arjun dans les régions de langue télougou est également ahurissant et le film est très susceptible de plaire au public de langue télougou. Résumant les attentes du film et sa probable projection commerciale, Suresh Kondi, journaliste cinématographique et analyste commercial, a prédit que le film rapporterait 35 crores de roupies le tout premier jour à travers l’Inde. Kondi a en outre déclaré que le film rapporterait 100 crores de Rs d’ici la fin du premier week-end lui-même.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.