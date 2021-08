Pushpay, qui fabrique des outils numériques pour les églises, acquiert la startup de vidéo en streaming Resi Media

Molly Matthews, PDG de Pushpay (à gauche) ; Paul Martel, PDG et fondateur de Resi (au centre), et le président de Resi Collin Jones. (Photo Pushpay)

Pushpay, une plate-forme de paiement basée à Redmond, dans l’État de Washington, qui aide les organisations confessionnelles et à but non lucratif, a annoncé lundi avoir accepté d’acquérir Resi Media, une société de vidéo en streaming de la région de Denver, au Colorado. L’accord aidera Pushpay à donner aux clients plus d’outils numériques pour atteindre les parties prenantes, et intervient alors que les églises adoptent la technologie de streaming au milieu de la pandémie. « S’associer à Resi Media permet non seulement à nos clients d’accéder aujourd’hui à une technologie de diffusion en continu de classe mondiale, mais permettra à terme à Pushpay de fournir une solution unifiée pour les dons numériques, la gestion du ministère, les médias et plus encore », Molly Matthews, PDG de Pushpay, dit dans un communiqué. Pushpay a des bureaux à Redmond et en Nouvelle-Zélande. La société est cotée sur le NZX et l’ASX.