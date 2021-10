Pustovyi et Ennis mènent Granca lors de la première défaite de Madrid

24/10/2021 à 17h11 CEST

Gran Canaria a battu le Real Madrid 70-75 à domicile, brisant une séquence de 11 défaites consécutives contre les Blancs, avec Artem Pustovyi et Dylan Ennis parmi les plus marquants et infligeant la première défaite en Ligue à ceux de Pablo Laso.

FOU

GRANQUE

Real Madrid, 70 ans

(21 + 14 + 17 + 18) : Abalde (12), Hanga, Alocen (3), Tavares (18) et Yabusele (10) -équipe de départ-, Causeur, Núñez, Heurtel (8), Rudy (5), Vukcevic (2), Poirier (6) et Taylor (6)

Grande Canarie, 75

(14 + 21 + 18 + 22): Salvo (6), Slaughter (9), Brussino (6), Pustovyi (14) et Shurna (2) -équipe de départ-, Kramer (5), I. Diop (4) , Albicy (12), López (2), K. Diop (2) et Ennis (13).

Arbitres :

Fernando Calatrava, Raúl Zamorano et Iyán González. Sans éliminé

Incidents :

Match correspondant à la septième journée de la Ligue Endesa disputé au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid devant quelque 5 000 spectateurs.

Madrid a commencé le match facile, 8-2 (min 3,30), avec une Gran Canaria dans laquelle seul Artem Pustovyi a trouvé un anneau Et c’est ainsi qu’à la minute 8.30 Chris Kramer a marqué les premiers points qui n’étaient pas venus des mains du centre ukrainien, 19-9.

Le succès dans le triple avec Guerschon Yabusele, deux sur deux, et une bonne gestion défensive du Real Madrid ont ligoté une Gran Canaria qui n’a pas tout à fait trouvé sa place sur la piste. La défense de Jeff Taylor contre Dylan Ennis a laissé la garde au sec, portant le premier acte à 21-14.

Améliorer Gran Canaria

Au deuxième trimestre, les insulares ont augmenté leurs performances défensives, plus durs, mieux placés, plus de mains sur toutes les voies de dépassement, entravé l’attaque d’un Real Madrid qui commençait à se sentir mal à l’aise.

Troisième personnel de Kalifa Diop à la 11e minute, 21-14, Cela n’a pas fait de victimes et l’équipe de Porfirio Fisac ​​a commencé à ajuster le score, réalisant l’égalisation grâce à un triplé d’Andrew Albicy à la minute 13,30, 24-24.

L’égalité s’est installée dans le jeu et bien que le Real Madrid ait à nouveau essayé de dominer le rythme, la vérité est qu’il n’a pas réussi, avec lequel les Grancarios rendirent le partiel aux Madrilènes, 14-21 dans le deuxième acte, après un dernier triplé de Nico Brussino qui a laissé une égalité à 35 avec laquelle les deux équipes ont remporté le vestiaire.

Madrid respire

Avec un départ 7-2, 42-37 (m.22,20), Madrid a pris un certain air, mais Gran Canaria était déjà bien dans le match et il a rapidement ramené la situation à l’équilibre, 42-41 (m.24,10) guidé par la main ferme d’Albicy.

Le problème était que lors du jeu suivant, Pustovyi a commis son tiers personnel, mais les insulaires l’ont oublié et ont continué à jouer et un 0-6 en une minute, de 26 à 27., leur a permis de dominer à nouveau le tableau d’affichage, passant de 47-45 à 47-51 avec des paniers d’AJ Slaughter, John Shurna et Brussino. A la fin du troisième quart-temps, 52-53 pour Granca.

Avec les deux Diop sur le court, Ilimane et Kalifa, les insulaires ont semé le doute dans l’attaque et la défense madrilène, entrant en jeu dans une phase d’échange de paniers, 58-59 (m.33), jusqu’à l’arrivée d’un nouvel arreón offensif des visiteurs culminant avec un triple d’Ennis, 58-64 (m.33.45). Un autre triplé d’Ennis et un contre Miquel Salvó ont mis Madrid dans les cordes, 59-69 à 5,30 minutes de la fin.

Réaction du Real Madrid

La réaction madrilène n’a pas attendu et un triplé d’Alberto Abalde et un 2+1 de Tavares ont réduit la distance, 65-69 en attendant les trois dernières minutes. Et un triple de Rudy, lors de la deuxième tentative, a porté le score à 68-69 avec deux minutes et demie à jouer.

Tavares avec l’un des deux lancers francs qui s’offrait à lui a de nouveau relevé les tables au tableau d’affichage, 69-69, avec une minute et demie d’avance.

Un triplazo de Slaughter était une cruche d’eau pour Madrid et un véritable coup de pouce aux options canariennes. Le jeu s’est arrêté, les emplacements sont venus de la ligne du personnel, pero Gran Canaria avait déjà remporté la victoire et ne l’a pas lâchée. Au final, 70-75 et la première défaite du Real Madrid à domicile et en Liga.