Putain de journal : Valence, 15 décembre 2021

18/12/2021 à 07:57 CET

SPORT par Panenka

Cher journal, j’ai la chance de t’avoir, que tu sois le seul à m’écouter patiemment et à ne pas me dire de me taire quand j’ouvre la bouche. Vous savez déjà que je suis une personne de dialogue, un idéaliste convaincu que les gens qui parlent se comprennent. Bien que chaque jour je sois plus seul. On vit à une époque où tout le monde est énervé, sérieux, prêt à mordre la première fois qui saute. Je suis un gars modeste, mais je pense savoir exactement ce que Gandhi ou Nelson Mandela ont ressenti. Je suppose qu’une mission me revient : sauver le football de lui-même. Que les joueurs sont tendus ? Je leur fais des sourires. Qui veut mettre le ballon en jeu le plus rapidement possible ? Je leur ordonne d’arrêter (le rush n’est pas bon) et je leur demande comment ils vont. Une phrase simple avec un effet transformateur. Je dis : ‘Hé, calme-toi, oublie l’entraîneur et les fans, et dis-moi : tout va bien à la maison ? Avez-vous besoin d’une discussion ? » Et ils me répondent, très poliment : « Mateu, tout va bien, mais s’il te plaît, je te le demande, alors nous parlerons, maintenant nous jouons. Même si je vois dans leurs yeux que ce qu’ils exigent de moi, ce n’est pas que je prenne des cartons quand c’est nécessaire, ou que je siffle les fautes, que j’aie un peu plus de discrétion ou que je fasse mieux mon travail. Non. Je sais qu’ils veulent qu’on improvise un pique-nique sur l’herbe et qu’on prenne un café et des viennoiseries. Regardez, il y a des gens qui rêvent d’un monde dans lequel l’un et l’autre choisissent de parler plutôt que de se battre. Mais je vais un peu plus loin : je rêve d’une société dans laquelle on ne parle que, de manière unique et exclusive. Parler des choses sera toujours mieux que de faire les choses. Pourquoi jouer au football pendant 90 minutes si l’on peut régler la question avec un discours beaucoup plus court, 30, 40 ou au plus 50 minutes ? Qu’est-ce que le public n’aimerait pas ? Je ne l’ai pas si clair. S’ils me huent c’est à cause de la tension accumulée toute la semaine. Faute de la société. Je propose qu’au lieu de jouer, nous installions des chaises au milieu du terrain, nous mettions les 22 joueurs et moi autour du cercle central et improvisons un talk-show de ceux d’une vie. Ce serait un succès. Pourquoi regarder le football si vous pouvez profiter du Diario de Mateu ?

Antonio ML