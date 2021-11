Putain de journal

11/06/2021 à 07:54 CET

PANENKA

Il y a quelques jours, j’étais à Doha. C’est vrai, ce n’est pas une nouveauté qui m’arrive là-bas. Mais cette fois, c’était pour la bonne cause. Je ne dis pas que le reste de mes voyages dans le golfe n’est pas pour une bonne cause. C’est une façon de parler, vous me comprenez… Enfin, de quoi je parlais : il y a quelques jours j’étais à Doha pour superviser un programme d’aide aux réfugiés afghans que nous avons organisé à la FIFA avec le Ministère des Affaires étrangères du Qatar. Un travail louable qui permettra de sauver la vie de dizaines de personnes liées au football féminin en Afghanistan. Je me sentais si bien qu’au retour j’ai pu enregistrer une valise supplémentaire : ma conscience ne pesait plus autant. Après avoir vérifié le travail que nous faisons sur le terrain, je m’étonne que nous ayons encore une si mauvaise image.

Et c’est que, cher journal, il me semble qu’au cours de ces plus de cinq années de présidence, j’ai dit clairement à maintes reprises que je ne suis pas comme Blatter. Mon mandat est d’être beaucoup plus transparent. L’époque où la FIFA traitait secrètement avec les gouvernements les plus opaques et les puissances les plus sombres est révolue depuis longtemps ; maintenant nous le faisons aux yeux du monde entier, comme il se doit.

Aujourd’hui l’organisation d’une Coupe du monde n’est pas accordée au premier qui passe avec une mallette et de mauvaises intentions. Non monsieur. La FIFA ne l’attendra pas. Nous ne sommes pas à vendre. Celui qui veut une Coupe du monde, qu’il l’achète lui-même. Et, bien sûr, nous ne sommes plus en mesure de supporter les demandes des clubs. On en dit assez. Si ce virus nous a appris quelque chose, c’est que nous ne valorisons les choses que lorsque nous les perdons. Et non, je ne parle pas du ‘virus FIFA’ et des équipes qui perdent leurs joueurs à cause de nous. Je vais beaucoup plus loin : Voulez-vous vraiment emporter leurs matchs d’équipe nationale? Après tout, c’est la seule occasion que beaucoup ont de se sentir plus proches de leur pays. Comme moi, que chaque jour je me sens plus attachée à ma Suisse bien-aimée. Il n’est pas séparé de moi. Surtout certains de vos procureurs. Quand il s’agit de football, aussi bien sur le terrain qu’au bureau, il vaut mieux savoir dribbler.

Gianni Ier.