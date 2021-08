in

Les États-Unis et d’autres puissances occidentales tentent de retirer leurs ressortissants de Kaboul, qui est désormais contrôlée par les talibans.

Vendredi, le président, qui a fait l’objet de vives critiques pour sa décision de retirer les troupes américaines, a justifié sa décision lors d’une conférence de presse.

Cependant, selon Raheem Kassam, rédacteur en chef de The National Pulse, il n’a pas satisfait tous les journalistes.

Il a tweeté: “Putain de merde, il est parti après avoir été appelé.”

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté : « Vous avez entendu un hoquet de journalistes et de son propre peuple. »

Lors de la conférence de presse, M. Biden a insisté sur le fait que tous les Américains à Kaboul pourront partir.

Il a dit : « Soyez clair. Tout Américain qui veut venir, chez nous, nous vous ramènerons à la maison.

« Depuis que j’ai parlé lundi, nous avons fait un processus important.

« C’est l’un des ponts aériens les plus importants et les plus difficiles de l’histoire.

“Et le seul pays au monde capable de projeter autant de puissance à l’autre bout du monde, avec ce degré de précision, ce sont les États-Unis d’Amérique.”

Le président a affirmé que les forces américaines avaient évacué 5 700 personnes de la capitale afghane jeudi.

Des soldats américains et britanniques à Kaboul tentent d’évacuer leurs ressortissants et leurs alliés afghans de l’aéroport international.

Des milliers d’Afghans se sont rassemblés autour de l’aéroport, les talibans et les troupes américaines tirant en l’air pour maintenir l’ordre.

Au moins 12 personnes ont été tuées dans le chaos, que ce soit à cause de coups de feu ou de bousculades.

Le président Biden a démenti les informations selon lesquelles les talibans auraient bloqué certains ressortissants américains de l’aéroport.

Il a commenté : « À notre connaissance, les postes de contrôle des talibans laissent passer des personnes présentant des passeports américains.

« Maintenant, c’est une question différente lorsqu’ils entrent dans la cohue et la foule de tous les gens juste à l’extérieur du mur, près de l’aéroport.

« C’est pourquoi, hier ou avant-hier, nous avons franchi le mur et amené 169 Américains.

“Ce que je disais, c’est que nous avons un accord selon lequel ils laisseront passer les points de contrôle, qu’ils laisseront passer les Américains.”

