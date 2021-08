Putellas, Hermoso ou Martens, il ne peut y en avoir qu’un

26/08/2021 à 09h00 CEST

Le FC Barcelone aura trois représentants au Prix du meilleur joueur de l’UEFA lors de l’édition 2021. La saison autoritaire des Catalans, avec un triplé historique (Liga Iberdrola, Copa de la Reina et UEFA Women’s Champions League) pour le football féminin espagnol, a entraîné Alexia Putellas, Jenni Hermoso et Lieke Martens sont les trois finalistes pour le prix individuel.

Seuls Wolfsburg (2014) et l’Olympique Lyon (2019) avaient jusqu’ici monopolisé le podium des meilleures joueuses de l’année pour l’UEFA puisque la récompense individuelle existe dans le domaine féminin.. La Néerlandaise Lieke Martens a déjà en sa possession un badge obtenu lors de la saison 2016/17, juste avant de signer pour le FC Barcelone.

Alexia Putellas et Jenni Hermoso sont les deux premières footballeuses espagnoles à accéder au podium: le Catalan et capitaine a ajouté 26 buts entre toutes les compétitions et a été le leader du bloc, tandis que Le Madrilène a été le meilleur buteur de la Liga avec 36 buts et de la Ligue des champions avec six buts.

La saison du Barça remporte les prix individuels

Le brillant parcours de l’équipe féminine de culé a repris toutes les candidates aux trophées individuels. Jenni Hermoso, Alexia Putellas et Lieke Martens sont candidates au titre de meilleure joueuse de l’UEFA en 2021, mais il y a aussi d’autres candidats dans les différentes catégories : Sandra Paños du meilleur gardien de but, Mapi León et Irene Paredes du meilleur défenseur, Alexia Putellas et Aitana Bonmatí du meilleur milieu de terrain et Graham Hansen, Jenni Hermoso et Lieke Martens du meilleur attaquant.

Les gagnants seront connus prochainement Jeudi 26 août et le vote sera composé de tous les entraîneurs qui ont mené leur équipe aux huitièmes de finale de l’UEFA Women’s Champions League, les entraîneurs des 12 meilleures équipes du classement UEFA et un total de 20 journalistes spécialisés.