Putintseva et Mitu disent au revoir à Roland-Garros

06/04/2021

Act. à 15h30 CEST

Le joueur américain Nicole Mélichar, numéro 9 de la WTA et la joueuse de tennis néerlandaise Demi Schuurs, le numéro 10 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Roland-Garros en une heure et trois minutes par 6-2 et 6-0 kazakh Ioulia Pountseva déjà le joueur roumain Cristina-Andrée Mitu, numéros 198 et 97 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les huitièmes de finale.

Pendant le match, Melichar et Schuurs, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, tandis que la paire perdante l’a fait une fois. De même, Melichar et Schuurs ont atteint 69% dans le premier service et ont réalisé 62% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint une efficacité de 62% et ont remporté 30% des points de service. Enfin, en matière de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 3 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 4.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Anastasia Pavlyuchenkova Oui Elena Rybakina contre Ajla Tomljanovic Oui Ponceuses tempête.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) est produit entre le 2 et le 13 juin sur terre battue à l’air libre. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.