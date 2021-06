Putintseva et Mitu parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de Vandeweghe et Rosolska

02/06/2021 à 13h30 CEST

Le joueur de tennis kazakh Ioulia Pountseva, numéro 198 de la WTA et la joueuse roumaine Cristina-Andrée Mitu, numéro 97 de la WTA remportée lors de la 30e finale de Roland-Garros par 3-6, 6-3 et 6-2 dans une heure et cinquante-deux minutes à l’Américain Coco vandeweghe, numéro 208 de la WTA et la Polonaise Alicja Rosolska, numéro 78 de la WTA. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match lors des 16es de finale à Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, ont atteint 70% d’efficacité au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont remporté 58% des points de service. Quant à Vandeweghe et Rosolska, ils ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, leur efficacité était de 71%, ils ont commis 7 doubles fautes et ils ont obtenu 51% de leurs points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Margot Yérolymos Oui Diane parade contre Nicole Mélichar Oui Demi Schuurs.

Le tournoi Open de France Double Dames. Elle se déroule sur terre battue extérieure et un total de 64 couples y participent. De plus, elle est célébrée entre le 2 et le 13 juin à Paris.