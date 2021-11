Puyol et Iniesta célèbrent le retour de Xavi à Barcelone

Les légendes barcelonaises Carles Puyol et Andres Iniesta ont célébré le retour de Xavi au Camp Nou avec des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Iniesta a d’abord publié un tweet qui révélait à quel point il était ravi de revoir son ancien partenaire de milieu de terrain avec les géants catalans.

Il a écrit : « Quelle belle journée !!, je suis tellement content pour toi, mon ami. Je vous souhaite toute la chance du monde et que nous continuions à profiter de notre Barça. »

Qué grand día!!

Moi alegro mucho por ti, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos disfrutando de nuestro Barça ❤️ #bentornatXavi ️ pic.twitter.com/OgkvLzFWzg – Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 8 novembre 2021

Puyol avait également un message pour son ancien coéquipier et est évidemment impatient de voir Barcelone jouer sous la direction de son nouvel entraîneur.

« Gagner, perdre ou tirer fait partie du sport », a-t-il écrit. « Que nous soyons fiers de notre équipe ne doit pas dépendre du résultat, mais de l’effort et de l’engagement. Bonne chance Xavi ! Vive le Barça.

Ganar, perder o empatar forma parte del deporte. Que nos sintamos orgullosos de nuestro equipo no tiene que depender del resultado, sino del esfuerzo y el compromiso. Molta sort Xavi ! Visca el Barça. ️ pic.twitter.com/N5lcGe7OQn – Carles Puyol (@Carles5puyol) 8 novembre 2021

Il a été question que Puyol pourrait s’associer à Xavi et faire partie du personnel des coulisses de Barcelone. Le président Joan Laporta a évoqué la possibilité que d’anciens joueurs retournent travailler avec Xavi après son dévoilement.

« Eh bien, ils aident déjà, étant donné la bonne relation que nous avons avec eux. Chacun d’eux a ses propres obligations et rôles comme c’est le cas avec Puyol. La communication avec lui se fait soit par moi, soit par les membres du conseil d’administration, avec Andres également. Andres m’a apporté son soutien en ces temps difficiles, via WhatsApp. Il est très excité par l’arrivée de Xavi. Mascherano également, même si je ne l’ai pas eu comme joueur, il y a une excellente relation à travers les messages », a-t-il déclaré.

« Piqué est évidemment un de nos joueurs et il est impliqué à 100% dans le projet et Dani Alvés est très actif et essaie d’aider le club dans différents aspects et il a également proposé son aide d’un point de vue sportif. Xavi doit donc décider avec son personnel de la bonne marche à suivre. D’abord immédiat, et aussi, à long terme. Il sait qu’il existe un grand nombre de joueurs qui peuvent l’aider à tout moment pour s’assurer que lui et son équipe seront à nouveau en compétition.