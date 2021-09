‘Puzzle Car’ apporte des énigmes relaxantes et minimalistes à changer aujourd’hui

in

Si vous recherchez un casse-tête décontracté qui vous aidera à vous détendre et à vous détendre après une autre journée stressante, vous voudrez peut-être consulter Puzzle Car lors de son lancement sur le Switch eShop plus tard dans la journée.

De QUByte Interactive et du développeur brésilien Moraes Game Studio, le jeu vous propose de changer différentes tuiles pour créer un chemin sûr pour que votre voiture atteigne l’objectif. Vous déplacerez des courbes sur la route, des intersections et des tunnels au fur et à mesure que vous commencerez à construire votre chemin, en trouvant, espérons-le, un itinéraire qui vous permettra de ramasser tous les objets de collection sur le chemin.

Les séquences de gameplay dans la bande-annonce ci-dessus le montrent le mieux, alors assurez-vous de regarder cela.

Le jeu propose 50 niveaux au total, avec une bande-son apaisante et des vibrations minimalistes. Il n’est pas apparu sur l’eShop au moment de la rédaction, mais assurez-vous de garder un œil ouvert tout au long de la journée si vous souhaitez essayer.

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous emmener Puzzle Car faire un tour ?