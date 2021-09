Puzzle et solution du sanctuaire de pêche Kena Bridge of Spirits

Le puzzle du sanctuaire de pêche Kena Bridge of Spirits est l’un des puzzles les plus délicats que vous rencontrerez au début de l’aventure du guide spirituel.

Le jeu essaie de vous apprendre à faire attention au (beau) monde qui vous entoure à chaque étape dès qu’il commence, puis il teste votre écoute avec le puzzle du sanctuaire de pêche. La solution est littéralement présentée dans le monde qui vous entoure, mais d’une manière subtile et naturelle.

Puzzle de sanctuaire de pêche Kena Bridge of Spirits



Le déverrouillage du sanctuaire est une partie nécessaire de la quête pour faire avancer l’esprit de Taru, et contrairement aux trois sanctuaires impliqués dans cette mission, le puzzle du sanctuaire de pêche nécessite un certain effort de votre part avant que le cœur de la zone morte ne se révèle.

Vous devez activer les quatre cristaux de l’île dans le bon ordre en utilisant votre arc pour nettoyer le sanctuaire, et les bougies devant le sanctuaire vous indiquent cet ordre. Les tirer dans le mauvais ordre ne fait que faire apparaître des ennemis autour de vous, alors vous savez, ne faites pas ça.

Solution de puzzle du sanctuaire de pêche Kena Bridge of Spirits



Faites d’abord face au sanctuaire et notez l’emplacement de chaque bougie.

1 : Tirez sur le cristal devant vous et à droite 2 : Tirez sur le cristal derrière vous et à gauche 3 : Tirez sur le cristal derrière vous et à droite 4 : Tirez sur le cristal devant vous et à gauche

Le cœur de la zone morte apparaît immédiatement après que vous ayez tiré sur le dernier cristal, et contrairement à d’autres endroits, il n’y a pas de foule ennemie à affronter en premier. Purifiez-le simplement avec votre pouls et vous pouvez passer à autre chose.

