Puzzle Game Unpacking contient 14 000 fichiers sonores pour des choses ordinaires

Capture d’écran : Faisceau de sorcière / Kotaku

Le déballage est plus que satisfaisant. Le jeu de puzzle chillwave, développé par Witch Beam, basé à Brisbane et sorti cette semaine pour Switch, PC et Xbox (via Game Pass), propose apparemment 14 000 effets sonores Foley individuels. Non, ce n’est pas une faute de frappe.

Les effets sonores Foley, pour ceux qui ne le savent pas, existent généralement en arrière-plan, destinés à reproduire les sons quotidiens d’objets et d’actions de la vie réelle. Ils sont le plus souvent utilisés dans les pistes audio en couches pour le cinéma et la télévision, pour donner une texture sonore réaliste aux paysages sonores. Les bruiteurs, par exemple, font souvent preuve de créativité lorsqu’ils essaient de recréer des sons aussi banals que le bruissement du tissu lorsqu’un personnage se déplace sur une chaise. Quand ils sont bien faits, vous ne remarquez même pas leur mise en œuvre.

Ils sont également un appareil courant dans les jeux vidéo. Si vous avez déjà entendu le craquement des pas dans la neige dans un niveau hivernal, c’est le résultat d’effets sonores Foley bien intégrés. (Une technique courante : mettre de la fécule de maïs dans une pochette en cuir.) Si vous avez entendu le crépitement du feu dans un jeu fantastique, c’est aussi le cas (parfois réalisé avec de la cellophane). Et Unpacking – je ne saurais trop insister sur ce point – en propose des milliers.

Après la sortie de Unpacking, les fans ont rapidement pris note de la profondeur de la piste audio du jeu. Un tweet, de Francesco Del Pia, concepteur sonore senior à The Chinese Room (Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture), résume assez bien la réaction :

Le clip de 49 secondes montre le joueur ramassant une canette de non-Febreze et la plaçant sur diverses surfaces : un bureau, une table, un matelas, le tapis, le couvercle d’un réservoir de toilette, le carrelage de la salle de bain, le coussin de une chaise de salle à manger sans accoudoirs. De plus, le son change sensiblement à chaque placement, de la même manière que placer une boîte de Febreze du monde réel sur une table du monde réel deux fois de suite ne produira pas deux effets sonores identiques. Écoutez le clip en boucle, et il y a une qualité presque ASMR dans la boucle audio.

C’est le résultat, comme l’a précisé Sanatana Mishra de Witch Beam sur Twitter, du déballage comprenant plus de 14 000 fichiers .wav (un format courant pour les fichiers audio). Mishra a déclaré à Kotaku via DM qu’une grande partie du mérite revient à Jeff van Dyck de Witch Beam, mais il n’a en aucun cas travaillé seul.

« C’est devenu tellement écrasant que nous avons engagé la femme de Jeff, Angela van Dyck, qui possède également une expertise dans ce domaine, pour travailler sur les sons pendant des mois », a déclaré Mishra. « La charge de travail était tout simplement trop immense sans aide supplémentaire. » (Jeff a déclaré à Kotaku dans un e-mail qu’Angela avait fait « la majorité » du travail.)

La charge de travail derrière les effets Foley est souvent énorme et le processus peut prendre plusieurs formes. Parfois, les concepteurs audio se rapprochent d’un effet sonore spécifique via des méthodes créatives, comme mentionné. Mais d’autres fois, ils utiliseront l’objet lui-même, enregistreront ce qu’il sonne vraiment et éditeront le fichier audio à la perfection discrète. Mishra, qui n’est pas allé trop loin dans les détails, a indiqué que Unpacking contient une tonne de ces derniers.

« Tout commence vraiment par des objets physiques si vous voulez ce son satisfaisant, correct et ludique », a déclaré Mishra.

Dans tous les cas, c’est le résultat de mois cumulés de travail technique – enregistrement, édition, superposition et suivi de plusieurs feuilles de calcul – étalés sur trois ans, selon le décompte de van Dyck. Tout a été enregistré dans une pièce insonorisée, permettant à l’équipe audio d’ajouter facilement une réverbération pour reproduire l’écho que vous trouvez dans des pièces comme les cuisines et les salles de bain.

« Le processus de réglage fin était fastidieux, comme vous pouvez l’imaginer : placer littéralement chaque élément sur chaque surface et décider s’il avait besoin d’être peaufiné », van Dyck.

Les Foleys de Unpacking sont particulièrement bien faits, et leur mise en œuvre parfaite est sans aucun doute l’une des principales raisons pour lesquelles ce petit jeu de puzzle au grand cœur a déjà résonné auprès de tant de joueurs comme un voyage de nostalgie étonnamment réel, bien que pixelisé. . (Coupable comme inculpé.) Lors de la soirée de lancement du jeu le 3 novembre, Jeff et Angela ont offert deux objets utilisés pour les effets Foley – un cube Rubiks et un mannequin – au directeur créatif de Unpacking, Wren Brier.

« Ce fut un moment réconfortant », a déclaré Mishra. « Et un excellent rappel de tout ce qui entre dans chaque petite partie de la création d’un jeu comme celui-ci. »

Mise à jour, 17 h 35 HE : Texte modifié pour refléter le commentaire de van Dyck.