PV Sindhu bat le Japonais Akane Yamaguchi pour participer aux finales du BWF World Tour

Le joueur de badminton médaillé olympique indien PV Sindhu a décroché le billet pour les finales du BWF World Tour en battant le Japonais Akane Yamaguchi à Bali aujourd’hui. Sindhu, qui est double médaillé olympique en badminton, a remporté le match carrément en remportant deux des trois sets – 21-15, 15-21, 21-19. Le match de demi-finale a duré plus d’une heure entre Sindhu et Akane Yamaguchi, mais Sindhu a eu le dernier mot en remportant le dernier set avec une marge de seulement deux points.

Sindhu, qui se trouve à la septième place du classement mondial, affrontera désormais la Sud-Coréenne An Seyoung lors de l’affrontement final qui doit se jouer le 5 décembre. Seyoung avait déjà assuré sa place dans l’affrontement au sommet en remportant la première demi-finale. finale du tournoi. Sindhu, en plus de remporter une médaille de bronze cette année aux Jeux olympiques du Japon, est également la championne du monde en titre et défendra son titre lors de l’affrontement final avec An Seyoung.

Après avoir remporté le premier match avec une avance substantielle de six points, Sindhu semblait prêt à vaincre Yamaguchi dans le deuxième set lui-même, mais Yamaguchi a fait un revirement et a battu Sindhu avec la même marge dans le deuxième set du match. Le dernier set du match a été un moment décisif du match, les deux équipes visant à gagner le match et à obtenir leur billet pour l’affrontement final, mais Sindhu a finalement réussi le match en remportant le troisième set par deux points.

Il est intéressant de noter que depuis sa formidable performance aux Jeux olympiques du Japon, la star indienne n’a pas donné le meilleur de elle-même ces derniers temps alors qu’elle a subi des défaites successives lors des derniers tournois. Cependant, l’Inde peut espérer que son entrée dans la finale de la BWF World Tour Finals lui donnera suffisamment de confiance et de moral pour remporter le tournoi dimanche.

