PVH regarde en avant avec Stefan Larsson se concentre sur le numérique – WWD

est venu à la tête de PVH Corp. au milieu d’une tempête, mais le chef de la direction ramène la société à la croissance – même si cela pourrait être un processus lent sur son marché intérieur d’Amérique du Nord.

La société, mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, a enregistré des pertes au quatrième trimestre mardi après-midi et a offert des indices de temps meilleurs à venir avec ses perspectives 2021.

Les pertes de PVH au quatrième trimestre se sont réduites à 57,7 millions de dollars, ou 81 cents par action diluée, contre 67,4 millions de dollars, ou 93 cents, un an plus tôt. Les pertes ajustées par action se sont élevées à 38 cents, soit 4 cents de moins que les 34 cents de perte projetées par les analystes en moyenne.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 janvier ont chuté de 19,6 pour cent à 2,1 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars. Les ventes de l’entreprise Tommy Hilfiger de la société ont chuté de 16 pour cent, y compris une baisse de 28 pour cent en Amérique du Nord, tandis que Calvin Klein a diminué de 17 pour cent, avec une baisse de 25 pour cent en Amérique du Nord.

Mais les ventes via les canaux numériques ont augmenté de 57%.

Larsson a déclaré: «Nous avons réalisé un chiffre d’affaires du quatrième trimestre conforme aux attentes malgré des verrouillages plus étendus en Europe, alors que nous avons réussi à traverser l’incertitude et les impacts sans précédent causés par la pandémie pour conduire à une reprise accélérée. Je tiens à remercier nos équipes du monde entier pour leurs efforts inlassables cette année.

Pour l’ensemble de l’année, les pertes nettes de PVH se sont élevées à 1,1 milliard de dollars, en baisse par rapport au bénéfice de 417,3 millions de dollars en 2019, sur une baisse de 28% des revenus à 7,1 milliards de dollars.

Comme d’autres entreprises de mode, l’activité en ligne de PVH a explosé alors que la pandémie maintenait les acheteurs à la maison, incitant son activité numérique à doubler sa part de ses ventes globales – et Larsson cherche à faire en sorte que l’activité de commerce électronique continue de cliquer.

Il s’agit de sa première sortie trimestrielle en tant que PDG depuis qu’il a pris le relais en février de Manny Chirico, qui a dirigé la société pendant 15 ans et en reste président.

Larsson a réitéré son intention de se concentrer sur le renforcement des acteurs puissants de l’entreprise.

«Nous restons concentrés sur la connexion de nos forces principales à la destination du consommateur – avec nos plus grandes marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger, sur la façon dont nous facturons le commerce électronique, grâce à nos assortiments occasionnels et sur la façon dont nous prenons des parts de marché dans notre entreprises internationales », a ajouté Larsson. «Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous continuerons de plus en plus à réorienter nos activités à l’échelle mondiale vers ces canaux et catégories. De plus, nous avons mis en œuvre une gestion rigoureuse des dépenses, amélioré considérablement notre position d’inventaire et terminé l’année avec plus de 3 milliards de dollars de liquidités. En tirant parti de la puissance de PVH, je suis convaincu qu’ensemble, nous stimulerons la pertinence de la marque et la rentabilité et assurerons une croissance durable à long terme – et ce, de manière à faire avancer la mode – pour de bon.

PVH s’attend à ce que les bénéfices et les revenus de cette année continuent d’être affectés par la pandémie, en particulier au cours du trimestre en cours.

Mais même avec les fermetures de magasins en Europe qui nuisent actuellement à l’activité, PVH a déclaré qu’il s’attend à ce que ses activités internationales dépassent les revenus pré-pandémiques au cours du premier semestre.

Le manque de tourisme, cependant, continuera de refroidir les opérations à la maison.

«Les entreprises nord-américaines devraient rester confrontées à des défis tout au long de 2021, car le tourisme international, qui est la source d’une part importante des revenus régionaux, ne devrait pas revenir à un niveau significatif avant la fin de l’année», a déclaré PVH.

