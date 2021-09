PVR Cinemas ouvre sa première salle de cinéma à Jamnagar ; investir Rs 6 crore

Le nombre total d’écrans de PVR au Gujarat s’élève désormais à 68 écrans dans 15 propriétés, augmentant sa présence à 247 écrans dans 59 propriétés en Inde occidentale.

PVR Cinemas a ouvert mercredi son premier cinéma à Jamnagar, dans le Gujarat. Cette décision est conforme à la stratégie d’expansion de l’entreprise sur les marchés de niveau 2 et de niveau 3. Selon Sanjeev Kumar Bijli, directeur général adjoint de PVR Ltd, la société a investi 6 millions de roupies dans la salle de cinéma à trois écrans de Jamnagar. «Notre stratégie d’expansion a été mise en œuvre avant la pandémie et près de 95 % du travail a été effectué. En raison du confinement, les travaux ont été interrompus et nous avons dû repousser nos échéanciers. Maintenant, nous terminons progressivement les 5% de travail restants et poursuivons notre stratégie », a-t-il déclaré à BrandWagon Online.

Avec cette ouverture, PVR renforce sa dynamique de croissance sur l’exercice 2021-22 pour étendre sa présence avec 849 écrans dans 177 établissements dans 72 villes (Inde et Sri Lanka). Certaines des nouvelles villes dans lesquelles la société prévoit d’entrer dans les mois à venir incluent Thiruvananthapuram, Nizamabad, Patna, Patiala, Dhanbad, Ajmer, Bhubaneswar, entre autres.

Alors que l’industrie des expositions a été l’une des entreprises médiatiques les plus touchées par la pandémie, Bijli est optimiste quant à l’avenir avec des films tels que Fast and Furious 9, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Bell Bottom étant bien accueilli par le téléspectateurs et dessin en fréquentation. « Actuellement, les films régionaux génèrent des revenus pour nous, car les films en hindi ne sortent pas, à l’exception de Bell Bottom. C’est principalement parce que les théâtres du Maharashtra ne sont toujours pas autorisés à ouvrir. Cependant, nous nous attendons à ce que cela change une fois que les cinémas de Mumbai seront autorisés à ouvrir, car cela encouragera les producteurs à sortir des films en hindi dans les salles », a-t-il précisé.

Le nouveau multiplexe à trois écrans est équipé pour offrir une expérience cinématographique hygiénique, sûre et sécurisée ainsi que des solutions technologiques de la nouvelle ère, des offres de restauration soignées et des intérieurs modernes pour répondre aux besoins de divertissement hors domicile des personnes. De plus, afin de minimiser les contacts humains, les transactions numériques ont été activées via les portefeuilles électroniques. L’utilisation d’armoires UV pour stériliser tous les emballages alimentaires, l’installation de protections en fibre et en verre, la distanciation sociale marquée par la file d’attente sont quelques-uns des protocoles de sécurité qui ont été adoptés. « Le cinéma à trois écrans de Jamnagar est spécialement conçu en gardant à l’esprit l’exigence des clients avertis de la région explorant des expériences de divertissement hors domicile de classe mondiale. Nous sommes impatients d’apporter l’expérience cinématographique moderne aux plus petits marchés », a déclaré Gautam Dutta, PDG de PVR Ltd.

