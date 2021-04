PVR, les cours de l’action Inox Leisure chutent jusqu’à 8%; Le gouvernement du Maharashtra impose le verrouillage du week-end et ferme les salles de cinéma

Avec les cas de Covid franchissant la barre des 1 lakh, un verrouillage strict du week-end associé au report des sorties de grands films a conduit à une forte baisse à la fois de PVR et d’Inox Leisure.

PVR, les actions d’Inox Leisure, ainsi que les actions d’autres opérateurs de multiplexes, ont chuté de 8% lundi après que le gouvernement du Maharashtra a imposé un verrouillage complet le week-end et fermé les salles de cinéma au milieu de la flambée des cas de COVID-19. Le gouvernement du Maharashtra a annoncé dimanche un verrouillage du week-end et un couvre-feu nocturne en semaine. De plus, il a annoncé la fermeture de bureaux privés, de théâtres et de salons pour lutter contre la maladie à propagation rapide. «Avec les cas de Covid franchissant la barre des 1 lakh, un verrouillage strict du week-end associé à un report des sorties de grands films a conduit à une forte baisse à la fois de PVR et d’Inox Leisure», a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express. En ligne.

Ramachandran a ajouté que, techniquement, Rs 1070 servira de support solide pour PVR et Rs 228-230 sera une bonne base pour Inox Leisure dans les sessions à venir. Le cours de l’action Inox Leisure a plongé de 8% à 256,60 Rs chacun, tandis que le PVR a chuté de plus de 7% à 1 144,60 Rs chacun. Parmi les actions des autres opérateurs de multiplex, Shemaroo, Cinevista, Mukta Arts, Saregama India, Eros International Media, Shemaroo Entertainment ont baissé de l’ordre de 0,2 à 5%.

En comparaison, S&P BSE Sensex a chuté de 2,55 pour cent ou 1 274 points à 48 767 en fin de matinée. Le bureau du ministre en chef (CMO), dans un communiqué, a déclaré qu’à l’exception des magasins de services essentiels, des magasins médicaux et des épiceries, tous les autres magasins, marchés et centres commerciaux seront fermés jusqu’au 30 avril 2021. Toutes ces restrictions seront appelées «Brisez la chaîne» au lieu de «Mission recommencez», une campagne lancée par le gouvernement de l’État pour la réouverture progressive du verrouillage l’année dernière.

En outre, les lieux de divertissement tels que les salles de cinéma, les théâtres, les multiplexes, les clubs, les salons vidéo, les piscines, les complexes sportifs, les parcs aquatiques, les auditoriums resteront fermés, selon les directives.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

