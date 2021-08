PVR Priya XL 2.0 : le vieux théâtre de Delhi se transforme en un multiplex moderne et chic

in

Non seulement les regards, le théâtre a également subi une transformation dans sa nomenclature. A la place du cinéma PVR Priya, le théâtre s’appellera désormais PVR Priya (XL). (Crédit : L’Indian Express)

Le cinéma PVR Priya de Delhi, vieux de plus de quatre décennies, qui a vu des générations de cinéphiles a été récemment rénové. Le cinéma situé dans le quartier de Basant Lok était resté fermé quelques mois avant le début de la pandémie de coronavirus et a été rénové au cours de la période. Mercredi, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a inauguré le théâtre à la surprise des habitués qui ont été étonnés de voir leur théâtre transformé en un multiplex somptueux. Non seulement les regards, le théâtre a également subi une transformation dans sa nomenclature. A la place du cinéma PVR Priya, le cinéma s’appellera désormais PVR Priya (XL), a rapporté l’Indian Express. Outre l’extérieur confortable, le théâtre de 300 places a également installé deux projecteurs dotés d’une technologie de faisceau de haute technologie pour améliorer l’expérience de visionnement du public.

La salle de cinéma au début des années 2000 était considérée comme l’un des théâtres les plus conviviaux de la ville avec le spectacle du matin à 10 heures coûtant jusqu’à Rs 100 pour un spectacle. C’est précisément la raison pour laquelle il est devenu le lieu de prédilection des étudiants de l’université voisine Jawaharlal Nehru et d’autres étudiants toujours à court d’argent. Le théâtre, en plus de sa tâche centrale de divertir le public, a également servi de source d’emploi à de nombreux vendeurs de rue qui vendaient des plats appétissants pendant l’intervalle du spectacle. Cependant, depuis 2010, le phénomène des multiplexes à travers la ville métropolitaine a rendu les cinémas à écran unique comme PVR priya en mauvais état, a rapporté l’Indian Express.

À propos de la grande rénovation du PVR Priya XL, Sanjeev Kumar Bijli, directeur général adjoint de PVR Ltd, a déclaré que le théâtre avait été rénové pour retrouver sa gloire perdue et rétablir l’identité de la place publique autrefois florissante de la ville. Bijli a ajouté que l’effort de PVR a toujours été d’adopter les meilleures pratiques mondiales dans le contexte indien.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.