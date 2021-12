PwC Hong Kong achète un terrain virtuel dans le bac à sable

Le Metaverse a de nouveau fait la une des journaux, PwC Hong Kong annonçant son passage au Metaverse. PwC Hong Kong est une filiale de Pricewaterhouse Coopers (PwC), qui possède un réseau de cabinets dans 156 pays qui fournissent des conseils en assurance et des services fiscaux.

En particulier, PwC Hong Kong devient ainsi le premier membre d’un réseau de services professionnels reconnu internationalement, et le premier cabinet membre du réseau mondial de PwC, à entrer publiquement dans The Sandbox.

En effet, l’achat et la vente d’articles dans des environnements numériques ont été stimulés ces derniers mois, principalement dans des projets liés au métaverse. De ce secteur, les plus importantes en termes de valeur marchande sont les applications Axie Infinity (AXS), The Sandbox et Decentraland (MANA).

Selon l’annonce d’Animoca Brands, PwC Hong Kong a acheté un terrain virtuel dans The Sandbox. C’est-à-dire qu’il disposera d’un espace dédié dans The Sandbox, un jeu de réalité virtuelle basé sur Ethereum.

À cet égard, William Gee de PwC Hong Kong a déclaré : « L’acquisition créera de la valeur grâce à des modèles commerciaux innovants. Et il introduira de nouvelles façons d’interagir avec les clients et les communautés.

De même, le cofondateur de The Sandbox, Sébastien Borget, a partagé son enthousiasme à l’idée d’introduire PwC Hong Kong sur la plate-forme : « Le Metaverse est ouvert aux affaires. Nous vous invitons à découvrir comment The Sandbox favorise de nouvelles expériences et de nouvelles façons pour les marques de se connecter avec les clients.

De son côté, Animoca Brands a souligné que cet accord fait de PwC Hong Kong le premier membre d’une société internationale de services professionnels à obtenir un terrain dans le monde virtuel de The Sandbox.

Incidemment, bien que le coût de son actif LAND n’ait pas été divulgué, il a été noté que PwC Hong Kong avait l’intention de construire un centre de conseil Web 3.0. Et ainsi faciliter une nouvelle génération de services professionnels, notamment en comptabilité et en fiscalité.

Fait curieux, ce qui attire l’attention de beaucoup sur le marché, c’est que le terrain numérique est plus cher que le terrain physique, ce qui est une nouvelle tendance sur le marché immobilier.

Autres associations

En effet, d’autres entreprises et personnalités ont déjà acheté des terrains dans The Sandbox. Par exemple:

AdidasAtariBisounoursLes SchtroumpfsSnoop DoggAdrian Cheng

En conclusion, selon les données de DappRadar, The Sandbox a enregistré 4 360 utilisateurs uniques au cours des 30 derniers jours. Alors que le jeton natif de la plate-forme, SAND, est au prix de 6,33 $.

Je termine par cette phrase de Lewis Carroll : « Je ne peux pas revenir à hier, car je suis déjà une personne différente.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport