PwC India investira 1 600 crores de roupies et créera 10 000 emplois au cours des 5 prochaines années : Sanjeev Krishan, président

PwC India a élaboré une nouvelle stratégie pour amener la transformation dans un environnement post-Covid. Le cabinet de conseil a prévu un investissement pouvant atteindre 1 600 crores de roupies au cours des cinq prochaines années dans des domaines prioritaires ciblés et prévoit de créer 10 000 nouveaux emplois au cours de cette période et multipliera également par cinq ses embauches sur le campus. Le président Sanjeev Krishan a parlé à FE d’une série de questions et de la voie à suivre. Extraits édités :

Parlez-nous de votre nouvelle stratégie et de sa nécessité.

Même avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe, le monde connaissait des perturbations importantes. Les défis préexistants sont désormais exacerbés, impactant chaque institution et son écosystème. Cependant, chaque défi s’accompagne d’une opportunité, et conscients des possibilités incroyables à venir, nous avons décidé de repenser notre entreprise afin de pouvoir répondre plus efficacement aux besoins de nos clients et de les accompagner dans leur propre parcours de transformation. Le fil conducteur qui a émergé de nos conversations avec les clients était que dans le monde post-Covid, chaque organisation devrait faire face à deux réalités fondamentales et interconnectées : établir la confiance et obtenir des résultats durables. Cela a formé la genèse de notre stratégie. Grâce à notre stratégie, nous rassemblons la communauté passionnée de solveurs de PwC, dotée d’un éventail encore plus large de compétences et de capacités diverses, pour développer des solutions innovantes qui conduisent à de nouvelles façons de réaliser la transformation avec les bons résultats commerciaux.

Qu’est-ce que cela change pour PwC India en tant qu’entreprise, ses collaborateurs et ses clients ?

Un différenciateur clé est notre approche de plate-forme – les domaines critiques où nos clients ont besoin de notre soutien – ESG, transactions, risque et réglementation, et transformation. Avec nos plateformes, nous visons à fournir des solutions globales grâce à une approche intégrée et holistique de mise sur le marché. Nous mettons davantage l’accent sur le travail d’équipe autour de ces opportunités afin d’exploiter tout le potentiel de notre modèle multidisciplinaire et d’offrir à nos clients une expérience transparente. Nous avons également identifié les secteurs à forte croissance et les segments porteurs à forte croissance, et nous développons nos capacités dans ces domaines. Nous allons également mettre en place un institut de recherche pour évaluer les tendances émergentes et soutenir nos clients avec des informations en temps réel. Notre personnel, notre plus grand atout, est un élément clé dans la conduite de notre stratégie. Compte tenu de la croissance à laquelle nous aspirons, nous prévoyons de créer 10 000 nouveaux emplois chez PwC Inde au cours des 5 prochaines années et de multiplier par 5 nos embauches sur le campus. Nous nous engageons à investir au moins 1 % de nos revenus dans le perfectionnement de nos employés et de nos partenaires. De plus, nous reconnaissons la nécessité d’avoir des talents diversifiés pour répondre aux besoins futurs de nos clients, et nous prévoyons d’embaucher plus de diplômés formés en STIM. Notre culture de respect et d’inclusion sous-tend tout ce que nous faisons, et nous visons à avoir au moins 40 % de diversité des genres dans nos effectifs au cours de cette période. Nous créons un lieu de travail du futur qui produira encore plus de valeur, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour nos employés et nos clients.

Comment la nouvelle stratégie impacte-t-elle vos priorités commerciales ?

Nous nous engageons à investir jusqu’à Rs 1600 crore au cours des cinq prochaines années. La plupart de ces efforts seraient concentrés sur des domaines prioritaires, notamment nos quatre plateformes, le développement des capacités et le recrutement de talents dans des domaines de croissance clés, notamment le cloud, le numérique, la cybernétique, l’analyse et les technologies émergentes. Le marché intérieur sera également une priorité pour nous, en particulier les entreprises entrepreneuriales et privées, y compris les licornes et l’écosystème plus large des start-up. Notre évaluation est que les services technologiques traditionnels seront bientôt banalisés et qu’il serait nécessaire de conduire des propositions de transformation basées sur les résultats pour nos clients. Bien que ceux-ci puissent être dirigés par nos équipes de transactions, d’analyse, de conseil ou de risque, nous aurions besoin d’avoir l’un des domaines technologiques en leur cœur.

Donnez-nous un aperçu des opportunités de consolidation dans le secteur des entreprises, après le Covid-19.

Le premier semestre 2021 a vu des transactions d’une valeur de plus de 40 milliards de dollars, conservant la dynamique des six mois précédents. Les investissements en capital-investissement représentent la majorité de cette valeur. La consolidation a également été une tendance continue, les transactions domestiques représentant environ 43 % des transactions stratégiques enregistrées. Une partie importante de cela pourrait être attribuée à des situations de détresse. Simultanément, l’expansion des capacités existantes et la diversification dans de nouveaux segments émergents ont également contribué à l’activité de consolidation – une tendance très susceptible de se poursuivre. D’un point de vue sectoriel, l’éducation (en particulier l’EdTech), les soins de santé (y compris les produits pharmaceutiques), les infrastructures, les énergies renouvelables, les services financiers et la technologie suscitent un intérêt considérable.

À votre avis, quel est le potentiel d’emploi du secteur des entreprises — la nouvelle ère plus les industries et les entreprises traditionnelles ?

Les réformes annoncées par le gouvernement et les changements dans les chaînes d’approvisionnement mondiales mettront l’Inde dans une position idéale, ainsi que la large base de consommateurs locaux. De plus, les capacités et l’infrastructure de notre écosystème sont renforcées pour stimuler l’innovation, créant un potentiel d’emploi important et des opportunités à grande échelle. On peut déjà voir un grand nombre de captives se mettre en place en Inde et cela sera encore renforcé avec des incitations gouvernementales spécifiques, très similaires au régime PLI sur la fabrication.

Comment s’est passé votre passage en tant que président jusqu’à présent? Comment l’entreprise a-t-elle évolué depuis votre reprise ?

Les sept derniers mois ont été une expérience très enrichissante. Faire face à la deuxième vague de la pandémie a été particulièrement difficile. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité et le bien-être de notre peuple, et la force et la solidarité dont ils ont fait preuve étaient vraiment remarquables. Dans le même temps, nos clients sont restés notre priorité absolue et nous avons continué à les soutenir pendant ces périodes de perturbation. La confiance que nos clients et nos collaborateurs ont placée en nous sera notre force motrice dans ce nouveau chapitre que nous sommes sur le point de commencer. Les opportunités qui nous attendent sont immenses et nous sommes bien placés pour saisir chacune d’entre elles.

