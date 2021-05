PYPL Stock est un excellent portefeuille de base et les bénéfices soulignent pourquoi

Malheureusement pour Pay Pal (NASDAQ:PYPL), il y a eu un marché baissier des actions de croissance. Alors que le reste du marché est assis près des sommets, y compris le Nasdaq, les stocks de croissance se pulvérisent. Heureusement, ce n’est pas le cas pour les actions PYPL et d’autres sociétés technologiques à grande capitalisation.

Cependant, le carnage de la technologie ne rend pas service à ces actions.

L’action PYPL est en baisse d’environ 18,5% par rapport à son sommet de février, ce qui correspond à peu près au même moment où les actions de croissance ont dépassé. Cependant, gardons aussi un peu de recul. Les actions de PayPal sont toujours en hausse de 4% pour l’année, en hausse de plus de 25% au cours des six derniers mois et ont grimpé de 70% au cours de l’année écoulée.

Je pense que nous pouvons passer quelques mois, voire des trimestres, à une action latérale des prix.

PayPal continue de livrer et constitue une excellente position de base dans le portefeuille de tout investisseur technologique. Cela dit, voici un aperçu de ce qui se passe avec les actions PYPL.

Décomposer PayPal

Un rapide coup d’œil à PayPal donne un résultat simple: cette société a des années de croissance à gauche dans le réservoir.

Il y a quelque chose dans le fait de regarder au-delà des actions technologiques à méga capitalisation, ainsi que des actions à forte croissance à petite et moyenne capitalisation, et de se concentrer uniquement sur les actions technologiques à grande capitalisation. Souvent, nous pouvons trouver le sweet spot ici.

Cela signifie les entreprises qui ont établi des douves et une évaluation plus raisonnable (pas exactement des actions de valeur, mais pas des prix exorbitants comme les actions de croissance). En outre, les noms de haute qualité de ce groupe ont encore une forte croissance.

Regardez les estimations pour PayPal.

Les attentes du consensus appellent à une croissance du chiffre d’affaires de 19,8% cette année, une accélération à 20,6% en 2022 et une autre accélération jusqu’à 21,4% de croissance en 2023.

Gardez à l’esprit que les estimations des ventes pour cette année ont grimpé de 27,4% au cours de la dernière année. Nous pouvons laisser passer les analystes car à l’époque, le nouveau coronavirus faisait de tels ravages. Mais l’approche conservatrice n’a pas pris fin il y a un an.

Les estimations de cette année ont augmenté d’environ 20% depuis le début de l’année. Avec le récent rapport sur les résultats de PayPal, la société a dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat et a donné un coup de pouce à ses prévisions pour l’année complète. Les choses vont clairement bien ici.

Malgré le rapport solide, les actions n’ont grimpé que de 1,8% sur la journée. C’est maintenant plus bas depuis le rapport. L’angoisse des valeurs à forte croissance jette un sombre nuage sur les autres valeurs technologiques à forte croissance. Pour nous cependant, c’est OK.

L’action PYPL a été une solide performance au cours des 6 à 12 derniers mois et il est bon de voir une certaine consolidation. De plus, ce ne sont pas les prochains jours ou semaines (ou mois) que nous recherchons. Ce sont les prochaines années. Dans ce laps de temps, PayPal devrait clairement être un gagnant.

Conclusion sur l’action PYPL

Les attentes futures de cette entreprise sont impressionnantes. Être à cette taille – avec une capitalisation boursière de 300 milliards de dollars – et générer une croissance annuelle des revenus d’environ 20% est impressionnant.

Cela laisse également l’action PYPL dans une position intéressante du point de vue de l’investisseur.

D’une part, il s’agit d’une entreprise à forte croissance, mais pas ce que la plupart considèrent comme une entreprise à forte croissance. Vous savez, les actions technologiques à petite et moyenne capitalisation qui ont une volatilité énorme, mais qui affichent souvent une croissance annuelle des revenus de plus de 35%.

Cependant, ce n’est pas non plus un composant FAANG ou ce que nous considérerions comme une action technologique méga-capitalisation. C’est comme plusieurs composants FAANG commandent des évaluations au nord de 1 billion de dollars.

Cependant, PayPal fait partie d’une cohorte d’actions qui se situe quelque part au milieu. Il a une capitalisation boursière suffisamment importante pour être stable, mais une croissance suffisante pour obtenir une valorisation supérieure. Il se trouve dans ce genre de terrain d’entente annoncé où il n’est pas puni comme les actions à forte croissance, mais peut surpasser ses grands pairs technologiques.

Je pense que cela crée des opportunités dans le stock PYPL; une opportunité d’acheter quelque chose avec l’intention de l’avoir comme holding de base, tout en lui permettant de s’épanouir en une méga-capitalisation technologique à long terme.

Compte tenu de son taux de croissance sur plusieurs années et de la nature séculaire de son activité, je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas devenir réalité. Considérez ses taux de croissance solides maintenant, puis tenez compte de son exposition aux crypto-monnaies. Au fur et à mesure qu’elle continue de se développer dans ce domaine, elle ne devrait que créer davantage d’opportunités à l’avenir.

En regardant le graphique, notez à quel point il continue de tenir le coup. Au-dessus de 277 $ et 300 $ plus est possible. En dessous du plus bas de cette semaine et peut-être que nous obtenons une situation encore meilleure d’achat-le-dip près de 225 $.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

