Solana (SOL)

Pyth Network, basé à Solana, s’associe à la société de trading haute fréquence Virtu Financial après GTX et Jump Trading

La solution oracle basée sur Solana Pyth Network s’est associée à Virtu Financial, l’un des leaders mondiaux des services de négociation et d’exécution, pour fournir des données de marché de qualité institutionnelle à tous les participants de la finance décentralisée (DeFi).

Cette décision de rejoindre la plateforme de Virtu a été annoncée pour la première fois en avril par Jump Trading Group, à la suite d’une décision similaire prise par la société de trading haute fréquence GTS au début du mois.

Virtu et GTS sont deux des plus grands traders du marché boursier américain, tandis que Jump est un autre acteur majeur des produits dérivés.

Il s’agit d’un pas vers l’objectif de Pyth de créer une plate-forme de distribution de données de marché financier HiFi décentralisée, car les acteurs du marché les plus sophistiqués au monde recherchent de meilleurs moyens de distribuer des données de marché précises et en temps réel à l’aide de blockchains hautes performances.

1/ Oui, vraiment. Il est facile de tenir pour acquis que les échanges cryptographiques offrent gratuitement leurs flux de données de marché, même les flux complets du carnet de commandes. Pour les classes d’actifs traditionnelles, ce n’est absolument pas le cas. https://t.co/oEPV5mxCUH – Brett Harrison (@Brett_FTXUS) 25 juin 2021

Virtu fournit des services d’exécution à ses clients et fournit des liquidités sur 25 000 titres répartis sur 230 sites dans plus de 50 pays. Joe Molluso, co-président de Virtu et co-chef de l’exploitation a déclaré :

« Pour qu’un projet comme celui-ci réussisse, les données doivent être un élément sur lequel les gens peuvent compter. C’est là que nous voyons l’opportunité d’aider. » “Je ne suis pas sûr que quiconque ait une idée claire de ce à quoi cela ressemblera à l’avenir”, mais “la fin du jeu pourrait être très excitante.”

Il publiera désormais ses ensembles uniques de données de marché sur les actions, les devises et les crypto-monnaies sur Pyth Network pour une tarification et une consommation d’actifs sophistiquées par contrat intelligent en utilisant « une blockchain ultra-rapide, à haut débit et à faible latence avec des transactions presque sans coût » Solana blockchain et d’autres blockchains majeures. Le PDG de GTS, Ari Rubenstein, a déclaré dans une interview :

« Nous donnons simplement les transactions que nous effectuons à cette installation afin que le contenu puisse être propagé plus efficacement à la communauté des investisseurs. » “Nous pensons que si vous abaissez les barrières à l’entrée, vous obtiendrez plus de transactions et de demandes de services de transfert de risques.”

C’est si grand. @jumptrading + @VirtuFinancial + GTS + @LMAX met une quantité MASSIVE de données de marché dans @PythNetwork. La part de marché de ces sociétés commerciales est énorme. Et il y a plus à venir… https://t.co/dHYTuOYtP6 – Peter Johns◎n (@TheChicagoVC) 24 juin 2021

Selon Douglas Cifu, PDG de Virtu Financial, Puth Network deviendra une partie intégrante de l’infrastructure de l’écosystème DeFi en évolution rapide.

Pendant ce temps, Dave Olsen, président et directeur informatique de Jump, a déclaré qu’avec leurs données, qui se mettent à jour rapidement et sont accessibles à tous, les utilisateurs « auront désormais une fenêtre sur le marché des initiés pour les prix des actifs financiers ».

Pour Olsen, qui a travaillé chez JPMorgan pendant près de 25 ans, “c’est l’une des choses les plus excitantes sur lesquelles j’ai jamais travaillé.”

Il voit des parallèles avec le moment où le géant de la technologie Apple a commencé à laisser les développeurs créer des applications pour l’iPhone, et bien que personne n’aurait pu prédire que quelque chose comme Uber en émergerait, le potentiel était clair, a-t-il déclaré.

