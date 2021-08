Python de 10 pieds repéré près de clients dans un supermarché

Une vidéo devient virale cette semaine montrant un python de 10 pieds rampant dans un supermarché de Sydney, en Australie. Le serpent est apparu avec désinvolture et imperturbable dans l’allée des épices dans une vidéo publiée lundi par l’utilisateur d’Instagram Helaina Alati. Il y a de nombreux téléspectateurs qui font des blagues, mais d’autres courent dans la terreur pure.

“Je parcourais l’allée des épices à Woolies aujourd’hui et j’ai eu une petite surprise”, a écrit doucement Alati à côté de la vidéo. Dans une interview avec The Guardian Australia, Alati a confirmé qu’elle travaillait en fait comme gestionnaire de serpents et sauveteur de la faune. Elle a dit que lorsqu’elle a vu ce serpent, elle “a enlevé le vieux sac de capture de serpents et a trouvé à son vieux compagnon une maison plus appropriée”.

SNAKE SHOPPER: Un acheteur australien a repéré lundi un serpent dans l’allée des épices d’un supermarché de Sydney. Heureusement pour les employés du magasin, le client était un attrapeur de serpents expérimenté qui a pu sortir le python de neuf pieds en toute sécurité du magasin. pic.twitter.com/GBb25cP6nD – CBS News (@CBSNews) 18 août 2021

“Il voulait juste dire bonjour”, a poursuivi Alati. “Des dizaines de personnes ont dû passer devant… C’est une chance que je sois celui à qui il est apparu. La plupart des gens qui ont paniqué.”

Alati pensait que ce serpent en particulier n’était pas vraiment une menace pour les autres clients et passants. Elle a déclaré: “C’était froid et pas agressif du tout. Ce n’était pas dans une position défensive. Il se glissait directement dans le sac. J’ai l’habitude de voir des serpents dans des endroits étranges, mais je ne m’attendrais pas à ce que ce soit le cas. dans un Woolworths.”

Les commentateurs ont eu une journée sur le terrain avec toute l’expérience, surtout une fois qu’ils ont su que tout s’était bien passé pour tout le monde. Un utilisateur de Facebook a qualifié le serpent de “beau coupable” et un autre l’a qualifié de “délinquant de verrouillage”.

À l’étranger, la plupart des commentateurs ont pris le serpent comme un commentaire général sur l’Australie elle-même. Un utilisateur a tweeté : “Vous ne me trouverez jamais sur ce film d’horreur qui se fait passer pour une île”, et un autre a ajouté : “Le marketing anti-touristique de l’Australie est vraiment quelque chose.” “Non… je n’ai jamais visité l’Australie. Si je trouve des araignées dans l’une des pièces de ma maison, je les laisse simplement coloniser cette pièce. Mon âme quitterait mon corps si j’étais témoin de cela”, a écrit une troisième personne.

De nombreux commentateurs se demandent également comment un serpent a si longtemps trouvé son chemin dans une épicerie sans être repéré ou arrêté avant l’arrivée d’Alati, bien que d’autres ne semblent pas surpris par cette partie. On ne sait pas ce qu’il est advenu du compagnon d’achat d’Alati après leur rencontre.