Python, déclassé en tant que langage de programmation le mieux payé en 2021 | La technologie

Alors que Python est toujours le langage de programmation le plus populaire, Rust est devenu une mine d’or pour ceux qui le maîtrisent étant donné qu’il est le mieux payé au monde.

Il existe des dizaines de langages de programmation que nous avons sur le marché, certains plus axés sur certains problèmes que d’autres, mais en général, il existe une série de langages de programmation courants qui sont généralement les plus étudiés tels que Java ou Python, qui vous semblent sûrement familiers car ils ont tendance à être l’un des plus populaires mois après mois.

Cependant, popularité n’est pas synonyme d’un bon salaire, et si un langage de programmation est très populaire, il est fort probable qu’il n’y aura pas d’emplois pour tout le monde, ce qui signifie que les salaires ne sont pas si élevés sur certains marchés non plus.

Les données de la dernière enquête salariale de 2021 sur les données et l’intelligence artificielle d’O’Reilly sont très intéressantes, où elles soulignent entre autres quels sont les langages de programmation les plus populaires, et ils sont même classés en fonction de leur salaire annuel moyen.

Savoir programmer ne sert pas seulement à créer ou à améliorer des programmes. Apprendre une langue vous prépare également à résoudre les problèmes de la vie quotidienne, et vous aide dans votre quotidien. Vous pouvez même en vivre.

Cependant, le langage de programmation le mieux payé est Rouiller qui a un salaire moyen de plus de 180 000 $ par an aux États-Unis, suivi de Aller avec une moyenne de 179 000 $ par an et Scala avec une moyenne de 178 000 dollars par an. Python, la langue la plus populaire, paie généralement en moyenne 150 000 $ par an, une différence considérable avec Rust.

Considérant que le salaire médian des professionnels des données et de l’intelligence artificielle est de 146 000 $ par an, Rust est bien au-dessus.

Nous passons en revue l’histoire des langages de programmation du premier de 1801 au plus récent. Tout au long de l’histoire, il y a eu de nombreux langages de programmation et compilateurs pour »interpréter » ces langages, et ce sont les plus importants.

Rust est un langage de programmation très rapide et économe en mémoire, capable d’alimenter des services critiques à hautes performances, s’exécutant sur des appareils embarqués et s’intégrant facilement à d’autres langages. Rust possède également une excellente documentation, un compilateur convivial avec des messages d’erreur utiles et des outils de gestion de packages de premier ordre intégrés.

En fait, parmi les rôles les mieux payés en ce qui concerne les développeurs du langage de programmation Rust figurent à la fois le Programmeur de moteur de jeu, ingénieur logiciel, ingénieur backend et ingénieur blockchain.

Dans le cas d’un programmeur de moteurs de jeux, son salaire moyen au Royaume-Uni est d’environ 40 000 euros par an ; l’ingénieur logiciel a un salaire moyen au Royaume-Uni de 50 000 euros par an ; L’ingénieur backend a un salaire annuel moyen de 64 000 euros par an tandis que l’ingénieur Blockchain a un salaire annuel moyen de 65 000 euros par an.

Ces chiffres montent en flèche aux États-Unis, mais comme vous pouvez le voir si vous voulez chercher un grand avenir et avoir un bon salaire, en plus de Python qui est fondamental sur le marché, vous devriez également vous spécialiser dans Rust.