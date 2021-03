Python fête ses 30 ans: rencontrez l’homme chargé de garder le langage de programmation sur la bonne voie

Et quelle est selon vous votre contribution la plus significative à la langue?

Être un développeur principal de CPython implique une responsabilité considérable. Vous êtes en charge de l’implémentation des nouvelles fonctionnalités, de l’examen des propositions des contributeurs, de la correction des bugs, de la gestion de l’infrastructure et de la stabilité de chaque nouvelle version. De plus, vous êtes également responsable d’adhérer aux valeurs de l’équipe de développement principale de Python et de créer une communauté diversifiée et respectueuse. Ce dernier point est assez important et implique de nombreuses compétences «non techniques» afin de comprendre différents points de vue, origines et cultures.

Dans mon travail quotidien, je fais partie de l’équipe Python Infrastructure de Bloomberg, qui aide à prendre en charge l’expérience Python pour les plus de 2000 ingénieurs qui l’utilisent pour coder une variété de fonctions et d’analyses à travers les produits de l’entreprise. En fait, nous avons plus de 100 millions de lignes de code Python chez Bloomberg.

Nos ingénieurs participent également à l’écosystème Python, contribuant et même entretenant certains projets open source, prenant la parole lors de conférences et même organisant des événements.

Parallèlement à mon travail chez Bloomberg, j’ai également été récemment élu au Conseil de pilotage Python, et je suis au service de la communauté Python en contribuant ainsi à l’avenir du langage.