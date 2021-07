Q3 à nouveau possible si la “malchance” du Hungaroring change · .

George Russell espère que le Hungaroring sera la piste où ses performances en qualifications se traduiront enfin en points.

Le pilote Williams a atteint la Q3 lors des deux derniers Grands Prix, bien qu’il ait écopé d’une pénalité sur la grille après les qualifications au sprint à Silverstone. Il pense que ce sera à nouveau possible ce week-end à Budapest.

“Je pense que c’est une chance raisonnable, pour être très honnête”, a-t-il déclaré. « De toute évidence, nous sommes allés deux fois en Q3 lors des deux dernières courses, raté la précédente de six millisecondes. Nous avons généralement été assez forts ici.

Les deux précédentes finitions de F1 de Russell au Hungaroring étaient aux 16e et 18e. Au cours de son année victorieuse en F2, il a subi une panne d’embrayage lors de la course principale, ce qui l’a obligé à se battre par l’arrière pour un seul point dans l’épreuve de sprint.

“Budapest est la piste sur laquelle j’ai eu le plus de malchance dans toute ma carrière”, a-t-il déclaré, “mais c’est la piste sur laquelle j’ai probablement été le plus rapide de toute ma carrière. Je ne sais donc pas quand les deux vont s’aligner sur un résultat à moitié décent.

Les performances du châssis de la Williams dans des conditions venteuses restent une préoccupation, a-t-il admis. « C’était des vents très calmes et des conditions stables pour les trois dernières épreuves, alors qu’il y a beaucoup de rafales et de vent ici. Cela pourrait donc compenser notre rythme normal à Budapest par rapport à notre forme actuelle. »

N’ayant pas été en mesure de convertir ses récents départs dans le top 10 en points, Russell a déclaré que l’équipe donnait la priorité à son rythme de dimanche ces derniers temps.

“Nous allons tout mettre en jeu comme nous l’avons fait récemment et vraiment et essayer de réussir ce samedi”, a-t-il déclaré. « Nous avons mis beaucoup d’emphase sur dimanche. Mais je pense qu’ici ce sera une course de qualification, donc nous allons mettre tout ce que nous avons dans l’après-midi samedi et essayer et essayer d’obtenir un bon résultat.

Russell a nié se sentir frustré par sa course sans but. “Je suppose que vous obtenez ce que vous méritez, vraiment”, a-t-il déclaré.

« En fin de compte, il y a eu des opportunités. Probablement le seul à qui j’ai pensé que nous aurions probablement dû marquer des points, vraiment, mais ce n’était pas le cas, c’est Imola. Mais finalement je me suis retrouvé dans le mur. Et peu importe qui était à blâmer pour cela, j’étais dans la voiture et je n’ai pas terminé la course.

« C’est donc probablement la seule véritable opportunité qui a mal tourné. Mais évidemment, les autres courses, c’est un peu naturel.

Russell a attribué son rythme de qualification élevé en partie aux nouvelles constructions de pneus 2021 de Pirelli. « Nous avons ces qualifications fantastiques, que j’ai en quelque sorte attribuées aux nouveaux pneus, vraiment.

«De nouveaux pneus qui peuvent gérer les limites de la voiture. Ce n’est que lorsque vous mettez de l’essence dans les pneus que les pneus se dégradent, que les températures sont vraiment sur la limite supérieure, que nous commençons vraiment à lutter ou à reprendre notre rythme normal.

« Mais lorsque nous avons ces nouveaux pneus sur la voiture, nous pouvons vraiment extraire plus que le potentiel. Et je pense que c’est pourquoi nous voyons ce grand swing entre les deux jours.

