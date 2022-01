Q3 : le chiffre d’affaires de Kalyan Jewellers en Inde augmente de plus de 15 %

Il a ajouté que la croissance des revenus consolidés pour le trimestre récemment conclu était d’environ 17% et qu’il avait connu une forte dynamique de fréquentation et de revenus au cours des quatre derniers trimestres.

Le détaillant de bijoux Kalyan Jewelers a déclaré vendredi que la forte dynamique de fréquentation avait entraîné une croissance des revenus de plus de 15% de ses opérations en Inde pour le troisième trimestre par rapport à l’année dernière.

Dans un dossier réglementaire, Kalyan, basé au Kerala, a déclaré que la traction positive s’est poursuivie pendant cette saison des fêtes grâce à un nouvel assouplissement des restrictions liées à Covid sur tous les marchés de l’Inde et du Moyen-Orient. Il a en outre été soutenu par l’augmentation des niveaux de vaccination et le dynamisme continu des sentiments des consommateurs, a déclaré la société.

Il a ajouté que la croissance des revenus consolidés pour le trimestre récemment conclu était d’environ 17% et qu’il avait connu une forte dynamique de fréquentation et de revenus au cours des quatre derniers trimestres.

Le détaillant a déclaré que la marge brute s’était améliorée séquentiellement pour le trimestre récemment conclu et que la plateforme de bijoux en ligne, Candere, avait enregistré une croissance des revenus de plus de 35% au cours du trimestre, par rapport à la même période l’année dernière.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.