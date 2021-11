Gregg dans le rôle de David Carter avec Yvonne Anuli Orji dans le rôle de Molly Carter, « Insecure »

*Le premier épisode de la dernière saison de HBO’s « Peu sûr» diffusé le mois dernier le 24 octobre où il se concentrait sur la relation tendue entre Issa et Molly.

À la fin de l’épisode, il a taquiné d’autres histoires à venir de la dernière saison, y compris la propre relation tendue de Molly avec son père jouée par un acteur légendaire. Gregg Daniel.

Interprétant «David Carter», Daniel parle de la croissance de son personnage, passant d’un père infidèle à un mari désormais dévoué qui s’efforce de guérir sa famille brisée en raison de son infidélité passée.

Via un Q&A soumis avec Daniel sur la dernière saison, il a parlé des hauts et des bas que son personnage traversera et plus encore.

https://www.youtube.com/watch?v=kBb2Pbh20m4

1. Quel épisode avez-vous préféré filmer jusqu’à présent d’Insecure et pourquoi est-ce votre préféré ?

Wow, c’est une question difficile! C’est comme demander à un parent, qui est votre enfant préféré ? Je vais vous dire ce que j’aime toujours, ce sont les épisodes avec la famille Carter. Quand je travaille avec L. Scott Caldwell, Yvonne Orji, Richard Nevels et Malcolm David Kelley, c’est toujours un bon moment. Nous avons cette chimie incroyable, et cela nous aide à donner vie à la famille Carter. Nous avons été totalement séparés et réunis en famille, mais cela fonctionne très bien. J’aime aussi les épisodes où « Issa » ou « Molly » doivent prendre une décision qui doit être prise d’une manière ou d’une autre ou lorsque la série a atteint un point crucial. J’aime ces moments parce que cela signifie que les personnages vont grandir à partir de l’expérience, c’est l’objet de cette série.

2. Comment la saison dernière aborde-t-elle la dynamique de la relation entre Molly et David ? À quoi doit-on s’attendre dans cette dernière saison ?

Je ne peux pas en parler beaucoup, mais les relations sont difficiles. Surtout quand tu as cet âge et que tu découvres encore qui tu es et qui tu veux être dans le monde. Je dirais que « Molly » et « David » font face à des crises et à des décisions qui seront finalement pour le mieux, mais ce peuvent être ou non des décisions qui les maintiennent ensemble. L’essentiel est dans les relations, tout est question de négociation. Pour eux, la question est : êtes-vous à un moment de votre vie où vous pouvez négocier un moyen d’accommoder cette personne ? Et si vous ne l’êtes pas, qu’est-ce que cela signifie si vous abandonnez votre partenaire ? Donc encore une fois, je ne peux pas dire précisément, mais c’est un point de crise qui laisse une décision à prendre.

3. Dans le récent article de Showbiz CheatSheet sur votre rôle dans Insecure, vous avez révélé « c’est une saison de changement », pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que cela signifie ?

Je pense que les scénaristes et les producteurs voulaient boucler la dernière saison d’Insecure d’une manière satisfaisante pour ceux qui aiment la série. Ainsi, le changement peut ne pas toujours être ce que vous voulez qu’il soit. Nous voyons les personnages prendre des décisions qui les affecteront pour le reste de leur vie. Parce que c’est la dernière saison, il est encore plus urgent et crucial que les décisions qu’ils prennent soient les meilleures pour eux. Le message est que vous devez prendre des décisions, et cela peut vous affecter d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée. Mais c’est pourquoi j’ai toujours aimé la série parce que j’aime voir ces jeunes femmes dynamiques du BIPOC naviguer dans leur vie désordonnée dans une ville comme Los Angeles. Ils devront peut-être faire des choix déchirants, mais ils doivent changer pour grandir.

Gregg Daniel

4. Vous avez une longue liste de crédits d’acteur ! Avec le recul, lequel de ces rôles a été votre préféré et dans lequel avez-vous le plus grandi ?

J’ai appris que ce n’est pas seulement le rôle, c’est aussi le réalisateur qui fait la différence. Être capable de travailler avec des réalisateurs et des scénaristes qui sont prêts à accompagner votre personnage et à changer les choses et vous donne une chance de vraiment entrer en contact avec votre personnage. Je dirais certainement que travailler sur True Blood a été l’une des plus grandes expériences de ma vie. Alan Ball était l’un de nos scénaristes et il a créé avec diligence mon personnage « Reverend Daniels ». Être sur le plateau et avoir un réalisateur qui s’engage à vous aider à faire de votre mieux est vraiment excitant. Ce n’est donc pas seulement le rôle, mais aussi la façon dont il informe la mise en scène et l’écriture qui l’accompagne.

True Blood a certainement eu des réalisateurs formidables qui ont aidé le tournage à être très amusant. L’écriture était superbe, et ils ont pris le temps de vous laisser travailler et de trouver la représentation parfaite de votre personnage.

5. Issa Rae a récemment expliqué comment on lui avait conseillé d’ajouter des caractères blancs dans Insecure afin que les Blancs s’en soucient. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Pensez-vous qu’il fallait plus d’acteurs blancs dans Insecure avec des acteurs à prédominance noire ?

Je n’aime vraiment pas ça. En d’autres termes, ils disent que les gens ne seront pas intéressés par Insecure à moins qu’ils ne soient des personnages blancs attachés. Je pense que c’est intrinsèquement sectaire et raciste de dire quelque chose comme ça parce que je ne vois pas les gens aller à des émissions centrées sur les blancs comme Friends et les exhorter à ajouter un acteur noir pour plaire aux Afro-Américains. Alors pourquoi tu nous impose ça ? Pourquoi y a-t-il ce double standard pour le black show ? C’est l’une de ces petites micro-agressions qui révèlent essentiellement qu’ils pensent que ce n’est pas assez intéressant d’avoir une émission décrivant des personnages afro-américains et leur vie. Ils pensent que les autres races ne pourraient pas trouver assez d’intérêt dans un spectacle comme celui-là et c’est ridicule. Je rejette complètement le fait qu’ils se soucieraient davantage de l’implication de personnages blancs et je pense que c’est insultant.

6. Qui a été parmi vos personnes préférées avec qui travailler ? Qui a servi de votre inspiration d’acteur?

Il y a tellement de grands acteurs dont je me suis inspiré. De Sidney Poitier et Gloria Foster à Ivan Dixon, ce sont des épaules sur lesquelles nous nous tenons parce qu’ils étaient des pionniers. C’étaient des Afro-Américains qui apportaient encore dignité et grâce à leurs rôles, même s’ils travaillaient et vivaient à une époque tellement raciste et fanatique. Chaque fois que je voyais Sidney Poitier à l’écran, c’était ce bel homme noir, sombre, qui se comportait toujours bien.

Même quand il a joué un condamné dans The Defiant Ones. Il y a tellement d’acteurs noirs de cette époque que sans eux, je ne me serais probablement pas lancé dans le métier d’acteur parce qu’ils m’en ont donné la permission. Ils n’étaient pas des bouffons, ils n’étaient pas toujours la cible de la blague, et au lieu de cela, ils représentaient la dignité et la force. Je les remercie tous car sans ceux qui m’ont précédé, je n’aurais probablement pas imaginé que j’aurais pu devenir acteur.

Récemment, mes personnes préférées avec qui travailler devraient être la famille Carter sur Insecure parce que nous nous sentons vraiment comme une famille quand nous sommes ensemble. C’est une dynamique forte.

Gregg Daniel

7. Vous avez eu la chance d’avoir une longue carrière d’acteur. Que pensez-vous de l’évolution de votre carrière jusqu’à présent ? Que voudriez-vous que les fans sachent sur votre carrière et votre parcours en tant qu’acteur ?

J’ai toujours cherché des rôles avec lesquels les gens peuvent sympathiser et des rôles dont, en tant qu’homme noir, je pourrais être fier. Je regarde les rôles de sensibilisation qui font appel au cœur et pas seulement à la tête. Pour moi, ce sont les meilleurs types de rôles parce qu’à travers ces rôles, vous enseignez quelque chose. Et non pas enseigner quelque chose en termes de leçon, mais juste en jouant, en exhibant les émotions de qui vous êtes, vous apprenez parce qu’à votre tour, vous apprenez qui sont les gens. Le rôle doit faire quelque chose pour nous apprendre sur la condition humaine, sinon je n’ai pas vraiment envie de le faire. J’ai aussi toujours dit que je ne ferais jamais un rôle que j’aurais honte pour ma femme ou ma fille de voir. Cela a toujours été un test décisif pour moi parce que c’est tellement important pour ma famille de me voir dans des rôles qui me sont fidèles.

8. Comment ça s’est passé pour vous en tant qu’acteur face à la pandémie de 2020 ? Comment avez-vous tenu le coup ?

Tout d’abord, mes pensées vont à toutes les familles et à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Je n’ai pas fait face à cela dans ma famille, mais mon cœur souffre pour les plus de 750 000 Américains qui sont morts de COVID pendant la pandémie. Je ne minimise pas le fait que nous avons eu de la chance et que nous étions en bonne santé. Je pense toujours aux personnes qui ont perdu des êtres chers et dont la vie ne sera plus jamais la même. Mais au-delà de cela, j’ai une compagnie de théâtre ici à Los Angeles et à travers la compagnie, nous avons passé plusieurs commandes, qui ont toutes été pratiquement réalisées via Zoom. Nous avons passé des commandes à certains dramaturges à travers le pays, et à partir de ce moment-là, des acteurs ont interprété les personnages pour donner vie aux histoires. Pendant COVID, nous avons eu un public formidable de personnes qui ont regardé parce que les gens avaient besoin de comprendre et de reconnaître que c’est ce que nous vivons. Nous avons utilisé des plateformes en ligne pour présenter le matériel, mais nous avons continué à faire travailler des acteurs, des réalisateurs et des scénaristes. Mes collègues et moi de la troupe de théâtre pensons que la nature même des artistes est de trouver un moyen de continuer à communiquer. J’étais donc fier que nous ayons trouvé un moyen de continuer à engager notre public et de créer une communauté malgré ce qui se passait.

9. Quel est le rôle de vos rêves et qui choisiriez-vous pour jouer à vos côtés ?

J’aimerais revenir au théâtre classique. J’ai d’abord été formé à New York en tant qu’acteur classique, et j’aime jouer Shakespeare et les tragédies et drames grecs. J’adorerais retourner sur scène et pouvoir le faire. Je pense que j’aimerais jouer Othello parce que j’aimerais essayer cela et certains des autres grands rôles, King Lear. Le truc avec être sur scène, c’est que c’est un terrain d’entraînement tous les soirs parce qu’il y a un public différent. J’adorerais travailler avec quelqu’un comme Jeffrey Wright parce qu’il est très fort et qu’il a l’air d’être un très bon gars. J’adorerais faire Othello ou n’importe quelle pièce avec lui.

#BehindTheScenes pendant le tournage de @impossiblethemovie avec @lewistaylorproductions. J’ai hâte que vous voyiez tous celui-ci ! #BTS #ImpossibleLeFilm pic.twitter.com/as3RsCjy7H – Gregg Daniel (@RealGreggDaniel) 3 novembre 2021

dix. Quels sont vos films et/ou séries préférés en ce moment ?

Wow, il y en a tellement. J’étais un grand fan de Game of Thrones. J’ai aussi trouvé Votre Honneur avec Bryan Cranston vraiment fascinant. Je suis aussi un grand fan de séries comme Bridgerton de Shonda Rhimes et The Handmaid’s Tale. Lovecraft Country était aussi un spectacle incroyable. Pas seulement le jeu d’acteur, mais aussi la mise en scène. Tout, de la cinématographie au look du spectacle et aux costumes. Et bien sûr, c’était l’un des derniers rôles de Michael K. Williams et il était exceptionnel. J’étais vraiment folle de ça. Je travaillerais gratuitement sur Lovecraft Country s’ils m’appelaient !

11. Vous êtes-vous déjà vu derrière la caméra et avez-vous réalisé différents projets de films et de télévision ?

Oui, certainement. Je dirige actuellement du théâtre sur scène. Mais j’adorerais me diversifier et diriger la télévision ou le cinéma. Une partie de ce que j’ai fait pendant la pandémie plus tôt cette année, j’ai réalisé une pièce que nous avons tournée avec quatre caméras. Cette expérience a vraiment accru mon appétit pour la réalisation à nouveau, car j’ai pu utiliser les caméras d’une toute nouvelle manière. J’ai pu apprécier le travail de la caméra d’une manière différente en termes de prise de vue et d’angles différents. J’adorerais me lancer à nouveau dans la réalisation parce que c’est une autre façon de raconter des histoires.

source : Adrianna Solomon – Relations publiques de Mayhem Entertainment