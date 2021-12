QAnon se précipite pour défendre Trump après le témoignage du pilote d’Epstein

Au cœur de la théorie du complot QAnon se trouve qu’une « cabale » de lézards portant des peaux de démocrates est impliquée dans un réseau mondial de trafic sexuel d’enfants que seul Donald Trump peut arrêter. Maintenant, les personnes qui ont perpétué la propagande du « Pizzagate » – la rumeur complètement fabriquée selon laquelle Hillary Clinton faisait sa part pour aider la cabale en dirigeant son propre réseau de trafic depuis le sous-sol d’une pizzeria – défendent Trump après que le pilote qui a piloté Jeffrey Epstein avion privé a témoigné lors du procès de Ghislaine Maxwell qu’il était absolument un passager.

Lawrence Paul Visoski Jr., qui a été le pilote d’Epstein pendant près de 30 ans, a déclaré qu’il avait piloté Trump et d’autres noms célèbres entre 1991 et 2019, a rapporté l’Associated Press.

Le témoignage de Visoski est intervenu lors du procès de Maxwell pour trafic sexuel à New York. La mondaine britannique a été accusée d’avoir recruté et soigné des filles qui ont été abusées sexuellement par Epstein pendant au moins 10 ans. Elle a nié toutes les allégations. Et bien qu’il n’y ait eu aucune suggestion que Trump ait joué un rôle dans les crimes d’Epstein et qu’aucun des accusateurs de Maxwell n’ait fait d’allégations à propos de Trump à son sujet ou à propos d’Epstein, un témoignage a révélé qu’une des victimes d’Epstein a déclaré qu’elle avait été conduite chez Trump alors qu’elle n’avait que 14.

Des détails troublants dans le procès de Ghislaine Maxwell d’aujourd’hui révèlent que la victime de la traite à des fins sexuelles, « Jane », a été conduite par Epstein à rencontrer Donald Trump à Mar-a-Lago à l’âge de 14 ans. C’est l’incarnation littérale des cauchemars de chaque père. – Dan 🇺🇸 (@HStarshot) 1er décembre 2021

« Jane » a déclaré qu’Epstein l’a conduite à Mar-a-Lago dans une voiture vert foncé, selon Law & Crime. Des images publiées par NBC News en 2019 montraient Trump et Epstein ensemble à Mar-a-Lago en 1992. Trump a tenté de prendre ses distances avec Epstein après son arrestation en 2019, affirmant qu’il « n’était pas un fan » et ne pensait pas qu’il ‘ je lui ai parlé en 15 ans. Après que le nom de Trump a été mentionné devant le tribunal, les partisans de QAnon se sont précipités pour le défendre sur des chaînes de droite telles que Telegram, Parler et Gab.

Pourquoi QAnon ignore-t-il le fait que Donald Trump s’est rendu plusieurs fois sur l’île d’Epstein ? Parce que la stratégie de désinformation de QAnon a été conçue à l’origine pour contrebalancer les agressions sexuelles en série de Trump sur les femmes. – Douleur au thé (@TeaPainUSA) 1er décembre 2021

De nombreux adeptes de QAnon ont déclaré qu’ils pensaient qu’il y avait une explication à la raison pour laquelle Trump volerait avec Epstein et ont remis en question le témoignage de Visoski. Un utilisateur a posté: « Donc, le pilote dans l’affaire Ghislaine Maxwell a pointé Trump du doigt comme étant un passager du Lolita Express d’Epstein. » Trump a menti et est coupable « , s’exclame joyeusement le gauchiste Twitter. Ils sautent le requin. De nouveau. Je vous mets au défi de trouver n’importe où où Trump nie directement voler avec Epstein. Au lieu? On peut trouver une citation de Trump irrité contre Epstein qui va voler dans l’avion Trump. Tout cela ne fait qu’attirer davantage de gauchistes sur le procès et ils verront bientôt qui est vraiment coupable. N’oubliez pas que dans toute opération de piqûre, il faut se rapprocher du sac d’écume cible en cours de mise en place. «

Journée assez calme sur Républicain/QAnon Twitter. #Epstein #Trump #QAnonCult https://t.co/6105ZzO9ip – Tanner Graf (@GoodAdviceGraf) 30 novembre 2021

Le mouvement radical est maintenant fracturé par la frustration face au « manque de résultats » ainsi que par les luttes intestines entre ses membres les plus éminents. Une figure pro-Trump associée à QAnon, l’avocat Lin Wood, a visé une autre, l’ancien général déshonoré Michael Flynn. Wood a publié un enregistrement audio qui, selon lui, est Flynn qualifiant QAnon de « non-sens total » et de « campagne de désinformation créée par la gauche », même s’il a assisté à des événements organisés par ses partisans.