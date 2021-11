QAnon Shaman condamné à plus de 3 ans de prison pour son rôle dans l’émeute du Capitole

Jacob Chansley, le soi-disant QAnon Shaman, a été condamné à 41 ans de prison pour son rôle dans l’émeute du Capitole (Photos : AP/.)

L’homme connu sous le nom de « QAnon Shaman » a été condamné à 41 mois de prison pour son rôle dans l’assaut du Capitole américain le 6 janvier.

Jacob Chansley a évité 51 mois de prison, ce que les procureurs fédéraux avaient demandé au juge de district américain Royce Lamberth.

Chansley a plaidé coupable en septembre d’avoir entravé une procédure officielle lorsque lui et d’autres fans du président de l’époque, Donald Trump, ont pris d’assaut le Capitole pour tenter d’empêcher le Congrès de certifier l’élection du président Joe Biden.

Histoire de rupture, revenez pour les mises à jour…

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();