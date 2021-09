QANplatform présente une fonctionnalité de déploiement rapide dans le cloud à 80 %

Estonie, Tallinn, 28 septembre 2021 — La plate-forme blockchain résistante à Quantum, QANplatform, annonce sa fonctionnalité de déploiement rapide dans le cloud. Où les développeurs peuvent déployer la blockchain privée QAN en moins de 5 minutes sur les principales plateformes cloud comme Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, DigitalOcean ou Linode. Les développeurs de contrats intelligents peuvent réduire le temps de déploiement de 80% par rapport à l’installation d’autres blockchains comme Ethereum, Polkadot ou Algorand.

Le cloud computing et la technologie Blockchain sont deux des principales tendances technologiques stratégiques des cinq dernières années. Les deux technologies sont devenues encore plus ciblées et critiques après la pandémie de COVID-19 en raison de leurs caractéristiques distribuées et de confidentialité renforcée.

QANplatform est la première plate-forme Blockchain à automatiser avec succès la fonction de déploiement vers des plates-formes cloud importantes. Grâce à cette innovation, les ingénieurs DevOps et les développeurs de contrats compétents peuvent créer des contrats intelligents, des dapps, des solutions DeFi, des jetons/crypto-monnaies et des NFT résistants au quantum en utilisant un processus qui réduit le temps de cycle de déploiement de 80 %.

La sécurité quantique est notre USP, mais en plus de cela, nous abordons les problèmes d’aujourd’hui. QAN prend du recul et se concentre sur l’abaissement de la barrière d’entrée pour l’équipe de développeurs afin que les startups et les entreprises puissent mettre en place leurs preuves de concept et leurs produits minimum viables pour étendre l’adoption massive. La plate-forme blockchain QAN résout le problème en créant les intégrations à partir de langages de programmation largement utilisés comme Rust, les technologies DevOps et Amazon AWS ou Microsoft Azure.

Les développeurs utiliseront la fonctionnalité de déploiement rapide de la plate-forme cloud en 5 minutes à partir de la version QANplatform TestNet, qui sera disponible d’ici la fin de l’année (2021). Les développeurs peuvent se préinscrire à QANplatform TestNet ici.

QANplatform est la plate-forme de blockchain hybride résistante à Quantum. Où les développeurs et les entreprises peuvent créer les contrats intelligents de la plate-forme, les DApps, les solutions DeFi, les NFT, les jetons et les crypto-monnaies sur le champ supérieur de la plate-forme blockchain QAN. Cependant, TestNet sera disponible à la fin de cette année (2021).

