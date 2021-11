QANplatform (QANX), la plate-forme blockchain résistante quantique lance son parcours de cotation CEX sur Gate.io

Tallinn, Estonie, le 28 novembre 2021,

Estonie, Tallinn, 28 novembre 2021 : Gate.io répertorie QANX Token, le jeton utilitaire de QANplatform en tant que paire de trading pour élargir son portefeuille avec une blockchain de couche 1 résistante au quantique.

QANplatform (QANX) entame la première étape de son parcours de référencement de premier plan pour entrer sur le marché des échanges centralisés (CEX) sur Gate.io.

QANplatform est la plate-forme de blockchain hybride de couche 1 résistante au quantique qui permettra aux développeurs et aux entreprises de créer des contrats intelligents, des DApps, des solutions DeFi, des NFT, des jetons, Metaverse au-dessus de la plate-forme de blockchain QAN dans n’importe quel langage de programmation.

QANplatform s’attaquera à une adoption rapide en créant des intégrations aux langages de programmation existants et largement utilisés et appréciés, aux technologies DevOps, aux principales plates-formes cloud, à l’indexation et aux API Oracle. QANplatform sera compatible avec Ethereum EVM. C’est la première couche 1 qui récompense les développeurs et permet aux utilisateurs de valider (« le mien ») même avec un téléphone mobile.

QANX Token, le jeton utilitaire de QANplatform remplira sa valeur fonctionnelle lorsque le QAN MainNet sera opérationnel en 2022. QANX Token a été répertorié sur deux des échanges décentralisés (DEX) les plus utilisés, sur Uniswap (WETH/QANX) et PancakeSwap (WBNB /QANX) le 2 juin 2021.

Gate.io ouvrira la négociation pour la paire de négociation USDT/QANX à 08h00 (UTC) le 28 novembre 2021.

« La mission de QANplatform est de permettre à tout développeur de construire rapidement et en toute sécurité sur la blockchain. Non seulement la plate-forme QAN en tant que technologie, mais également la possibilité d’une large disponibilité du jeton est importante avant le lancement de l’écosystème, car QANX sera le jeton utilitaire natif du QAN MainNet. Nous sommes heureux que QANplatform commence le 28 novembre la première étape de son parcours de référencement de premier plan pour entrer sur le marché des échanges centralisés (CEX) sur Gate.io. » — déclare Johann Polecsak, co-fondateur et CTO de QANplatform.

À propos de Gate.io :

Fondé en 2013, Gate.io s’est efforcé de fournir à ses utilisateurs la meilleure expérience de trading au cours des 8 dernières années. En termes de volume de transactions, Gate.io est l’un des 10 meilleurs échanges cryptographiques au monde.

À propos de QANplatform (QANX) :

Site Web : https://www.qanplatform.com/en

Twitter : https://twitter.com/home

Télégramme : https://t.me/QANplatform

