Qatar 2022 | Chaos et euphorie, les protagonistes avant le match Argentine-Brésil

16/11/2021 à 20:19 CET

Le chaos et l’euphorie étaient les deux principaux protagonistes dans les heures précédant le classique que l’Argentine et le Brésil joueront ce mardi au stade San Juan del Bicentenario, situé dans la province de San Juan, à l’occasion de la 14e journée de la Coupe du monde sud-américaine. qualificatifs.

Les premiers incidents se sont produits dimanche soir, lorsque des milliers de supporters argentins ont fait jusqu’à quatre kilomètres de file d’attente pour obtenir l’un des quelque 20 000 sièges disponibles pour assister à la réunion.

Après plus de douze heures d’attente, les guichets ont ouvert presque à minuit puis les émeutes ont commencé, avec des centaines de personnes poussant en avant et tirant même des clôtures au sol pour entrer. L’euphorie pour l’albiceleste s’est poursuivie un jour plus tard, avec l’arrivée des joueurs argentins à l’hôtel de concentration de la capitale San Juan, située dans l’ouest de l’Argentine.

Cette arrivée a dû être retardée par le vent fort à l’aéroport local, une circonstance qui, ajoutée au changement de trajet du bus qui transportait l’entourage, a provoqué la colère des fans rassemblés aux abords de l’hôtel à partir de 18h00. Pour cette raison, des dizaines de fans ont à nouveau débordé du périmètre policier et certains d’entre eux ont tenté de se rapprocher de leurs idoles à leur arrivée à l’hôtel vers 22h30.

Finalement, les joueurs de l’équipe nationale, emmenés par leur capitaine, Lionel Messi, sont venus saluer les supporters, qui les a reçus en criant « donnez-lui le champion ». L’équipe de football brésilienne, déjà qualifiée pour la Coupe du monde Qatar 2022, tentera de se venger de la finale de la Copa América 2021 qu’elle a perdue en juillet contre l’Argentine.

L’équipe dirigée par Lionel Messi compte 26 matchs sans défaite, avec 17 victoires et 9 nuls et vient d’une victoire 1-0 sur l’Uruguay vendredi. Le Brésil, quant à lui, s’est assuré une place pour la prochaine Coupe du monde jeudi en battant la Colombie 1-0.

Même avec un match de moins (la rencontre suspendue au Brésil), Canarinha et l’Argentine sont en tête des qualifications sud-américaines avec respectivement 34 et 28 points. Ils sont suivis de l’Équateur (20), du Chili (16), de la Colombie (16), de l’Uruguay (16), du Pérou (14), du Paraguay (12), de la Bolivie (12) et du Venezuela (7).

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a confirmé ce lundi lors d’une conférence de presse que Messi, qui n’a joué que quelques minutes contre l’Uruguay en raison d’une blessure, commencera dans la classique sud-américaine.