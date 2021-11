Qatar 2022 | Les joueurs argentins soutiennent ‘Kun’ Agüero avant le Superclásico contre le Brésil

17/11/2021 à 00:56 CET

Les joueurs de l’équipe argentine a montré son soutien à son coéquipier Sergio ‘Kun’ Agüero avant le différend Superclásico contre le Brésil. Les Argentins, dirigés par leur capitaine Lionel Messi, ont sauté sur le terrain en tenant une banderole avec un message d’encouragement et d’affection pour leur coéquipier : « Allons Kun avec tout. »

Agüero sera, si les premières prévisions se réalisent, un minimum de trois mois d’arrêt de travail après détection d’une arythmie dans les explorations qui ont été menées après Barça-Alavés le 30 octobre.

Cependant, les dernières informations indiqueraient un temps bas plus long, à savoir que l’arythmie subie par l’Argentin pourrait être plus grave que prévu. Selon ‘Catalunya Ràdio’, le retrait n’est pas à exclure et les tests des prochaines semaines seront déterminants.