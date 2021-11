QED vise à diriger la prochaine génération de produits Oracle pour DeFi avec son modèle économique robuste

Les Oracles, selon Cryptopedia, sont des protocoles pour les contrats intelligents dans l’industrie de la blockchain pour interagir avec des données externes. Les contrats intelligents sont essentiellement des programmes informatiques qui s’exécutent dans une blockchain et automatisent un ensemble de transactions lorsque certaines conditions sont remplies. Par conséquent, les contrats intelligents contribuent à la décentralisation complète de l’industrie de la blockchain en permettant aux transactions d’avoir lieu automatiquement et sans l’intervention d’un tiers.

Aussi attrayant que soit le concept de blockchain en tant que système autonome, sans autorisation et sans confiance, il n’aurait aucune application dans le monde réel s’il n’y avait aucun moyen d’utiliser des données externes hors chaîne, c’est là que les oracles entrent en jeu.

Selon un rapport récent, l’industrie de la blockchain compte plus de 77 millions d’utilisateurs actifs, démontrant l’innovation constante dans l’espace, même s’il n’a que dix ans.

Parce que les oracles connectent le monde de la blockchain au monde extérieur, il est nécessaire de suivre l’innovation constante de l’industrie de la blockchain. Cependant, les oracles ont eu du mal avec le contrôle centralisé, car certains protocoles sont contrôlés par une seule entité et servent de source unique de données pour les contrats intelligents. Si la technologie blockchain doit atteindre son objectif principal de décentralisation, les réseaux d’Oracle doivent également être décentralisés pour fournir des contrats intelligents avec un niveau de sécurité et de transparence plus élevé.

L’importance des protocoles décentralisés comme QED

L’un des problèmes majeurs avec l’introduction d’oracles dans la blockchain est qu’elle contredit l’esprit de la technologie blockchain, qui est un manque de confiance. Une façon d’aborder cela est de s’assurer que les oracles connectés à la blockchain sont décentralisés et non régis par une seule entité.

QED est un protocole Oracle décentralisé avec un modèle économique robuste connectant des chaînes de blocs, des plates-formes de contrats intelligents et des ressources de données hors chaîne. QED est un oracle décentralisé qui vise à obtenir un manque de confiance en distribuant des points de données entre plusieurs entités et en modélisant le réseau blockchain.

DelphiOracle, le logiciel de base de QED, est le protocole le plus utilisé dans WAX.io, l’écosystème blockchain le plus fiable au monde pour NFT, dApps et jeux vidéo. Pendant plus de quatre ans, Delphi Oracle a servi de source de vérité multipartite, fournissant des contrats intelligents de tarification en temps réel pour les appariements d’actifs sur les différents réseaux de blockchain. DelphiOracle a déjà fait ses preuves dans l’industrie de la blockchain et QED s’appuie sur elle. Le but de l’introduction de QED est de résoudre les problèmes inhérents aux modèles existants d’oracles et de systèmes de blockchain.

Modèle économique de QED

Le modèle économique de QED le distingue des protocoles Oracle existants car il se concentre à la fois sur les aspects technologiques et commerciaux, qui sont importants lorsqu’il s’agit de fournir et d’agréger des données du monde réel pour des contrats intelligents. Certaines des caractéristiques du modèle économique QED sont les suivantes :

Ressource : QED est centré sur le client car il protège les utilisateurs en fournissant un mécanisme de recours. Les clients pourront à terme utiliser la garantie externe fournie par QED pour procéder à la restitution des pertes qui auraient pu survenir en raison de risques systémiques.

Précision – Pour maximiser la précision en temps réel, une notation automatisée, systématique et de fiabilité est mise en œuvre pour éliminer progressivement les éléments sous-performants en augmentant l’allocation à des oracles plus efficaces en capital.

Décentralisation : QED a utilisé la technologie du grand livre distribué comme mode de fonctionnement, favorisant la décentralisation et éliminant le problème persistant de la centralisation dans les protocoles Oracle. Le jeton natif « $ QED » sert également de contrainte économique pour QED.

Dernières pensées

QED est une bouffée d’air frais pour les protocoles Oracle. Il vise à diriger la prochaine génération de protocoles Oracle qui fournissent des services aux contrats intelligents de manière entièrement décentralisée, transparente et ouverte. Pour tirer pleinement parti de son modèle économique innovant, QED entend s’intégrer aux blockchains publiques. De plus, pour promouvoir l’évolutivité et l’interopérabilité, le protocole QED fonctionne également avec le réseau UX. Le modèle économique QED a été mis en œuvre pour résoudre les problèmes de viabilité commerciale des protocoles Oracle existants et deviendra bientôt un modèle pour la prochaine génération de protocoles Oracle.