QFTA Stock est-il le prochain Robinhood? 7 choses à savoir sur la fusion TradeStation SPAC.

Cela a été une semaine d’offres publiques initiales (IPO) chaudes, et ce n’est pas encore fini. Nous avons assisté à des lancements impressionnants de Tous les oiseaux (NASDAQ :OISEAU) et NerdWallet (NASDAQ :SNDR). Cependant, nous avons appris aujourd’hui que le nouveau boom de la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) se poursuit en tant que plate-forme numérique de négociation de titres TradeStation se prépare à entrer en bourse en fusionnant avec Quantum FinTech Acquisition Corp (NYSE :ALEQ). Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la mission de ce dernier d’acquérir une entreprise à forte croissance dans les secteurs de la fintech ou des services financiers. L’action QFTA a bondi de plus de 4% hier à la suite de l’annonce de la fusion. Bien qu’ils aient un peu baissé depuis lors, leurs schémas de croissance restent stables et dans le vert. Tout le monde devrait être prêt pour la fusion TradeStation SPAC.

Cette fusion a le potentiel de créer un rival pour d’autres plateformes de trading populaires. Certains ont émis l’hypothèse qu’il pourrait devenir le prochain Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). Que devraient savoir les investisseurs alors que Wall Street se prépare à la fusion TradeStation SPAC ? Discutons.

Ce qu’il faut savoir sur la fusion TradeStation SPAC

La société nouvellement créée négociera sur le New York Stock Exchange sous le symbole « TRDE ». Des sources ont indiqué que l’accord devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022. Il a été rapporté que la valorisation des sociétés combinées est d’environ 1,43 milliard de dollars. Les raisons pour lesquelles TradeStation souhaite devenir un centre public autour de l’expansion – la société a déclaré qu’elle souhaitait embaucher plus de spécialistes pour étendre ses initiatives de recherche et développement. L’accord comprend un investissement de 115 millions de dollars dans le PIPE (investissement privé en capital public). Investisseurs stratégiques et institutionnels Groupe Monex et Galaxie numérique ont tous deux contribué 50 millions de dollars. À la clôture de la transaction, 48 % des actions détenues par les sponsors de Quantum seront converties en actions de complément de prix basées sur la performance non acquises ou, dans d’autres cas, seront perdues. À l’heure actuelle, le nombre d’actions dans les deux cas sera respectivement de 798 894 et 1 610 554. Monex est la société mère de TradeStation. On estime qu’il détiendra 80% de la société à la clôture de l’opération. Dans le cadre de la fusion, toutes les actions détenues par Monex seront soumises à une clause de conservation, qui pourra durer jusqu’à trois ans pour certaines. Galaxy a indiqué qu’il voyait un potentiel important dans TradeStation, d’autant plus que la crypto-monnaie continue de croître en tant que véhicule d’investissement. Le président et chef de la direction de TradeStation, John Bartleman, note que l’attrait de l’entreprise s’est étendu au-delà de sa clientèle d’origine de commerçants chevronnés. Son entrée en bourse pourrait la positionner comme la prochaine Robinhood, une entreprise qui a été très critiquée lors de son introduction en bourse. Il y a de nombreuses raisons de penser que Robinhood devrait être menacé par la fusion TradeStation SPAC. Cette plateforme de trading moins controversée est très dynamique, offrant des divisions pour le trading de titres et de cryptos, mais aussi des ressources pour l’analyse et l’éducation financière.

