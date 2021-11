Qilin place la liquidité au cœur des dérivés cryptographiques

L’équipe technique de Qilin est active sur les marchés de la cryptographie depuis 2017. Elle possède une vaste expérience du développement de chaînes de blocs publiques dans plusieurs chaînes de blocs majeures et se développe dans DeFi depuis 2018. Une autre partie de l’équipe derrière le protocole Qilin vient d’une formation en marketing. Au fil des ans, ayant servi plus de 400 projets de cryptographie, Qilin a établi des analyses de rentabilisation clés pour les actifs cryptographiques et l’importance des modèles commerciaux pour un échange. À terme, le protocole Qilin sera l’Uniswap pour les produits dérivés, basé à la fois sur les services commerciaux qu’il peut offrir à ses utilisateurs et sur la recherche au niveau du protocole.

Share