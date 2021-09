Qingping Air Monitor Lite utilise un look rétro pour la surveillance de l’air

Il y a quelques mois, j’ai examiné le dispositif de suivi de température e-ink de Qingping. J’ai adoré son look, car il ne suivait pas la tendance des écrans haute résolution. Au cours des dernières semaines, j’ai eu Air Monitor Lite de Qingping, et il apporte un autre style unique à HomeKit.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

La conception

La première chose qui me frappe à propos du Qingping Air Monitor Lite est le look rétro qu’il apporte à un bureau ou à une table. Il utilise un écran LCD mais ressemble presque à une autre décennie. Il a un style de corps « squatty », de sorte qu’il brise le moule des appareils plats et carrés. Au dos, vous trouverez un cordon de charge USB-C et un bouton d’alimentation. Il peut fonctionner sur batterie, mais si vous avez une prise de rechange, vous pouvez utiliser le câble USB-C vers USB-A inclus pour le garder complètement chargé. Dans l’application Qingping, vous pouvez personnaliser quelques-uns de ses paramètres en fonction du moment où la batterie est alimentée par rapport à une charge complète.

En haut, vous trouverez un curseur où vous pouvez faire pivoter l’affichage à travers ses différentes métriques. L’appareil peut suivre la température, l’humidité, le CO2 et la qualité de l’air (PM2,5 et PM10).

Installation et configuration

Une fois que vous l’avez déballé et chargé, vous pouvez procéder à l’installation et à la configuration. Vous pouvez commencer par scanner le code HomeKit qui se trouve sous l’appareil dans l’application Home. La configuration initiale s’est déroulée sans accroc. Une fois cela fait, vous devrez télécharger l’application iPhone Qingping afin de mettre à jour le firmware et d’ajuster vos paramètres.

J’ai d’abord rencontré un problème en essayant de mettre à jour le micrologiciel, mais j’ai supprimé l’appareil de HomeKit, l’ai rajouté, puis cela a fonctionné sans problème. L’appareil est par défaut en Celsius, vous devrez donc le modifier manuellement dans l’application Qingping si vous souhaitez utiliser Fahrenheit. L’application Qingping est également l’endroit où vous pouvez personnaliser son fonctionnement lorsqu’il est alimenté par rapport à la batterie, ce que l’« économiseur d’écran » affiche et exporter vos données.

Utiliser HomeKit avec Qingping Air Monitor Lite

Bien sûr, j’adore HomeKit, donc j’utiliserai l’appareil dans l’application Home à moins que je n’aie besoin de le mettre à jour ou d’ajuster quelques paramètres. Une fois que vous l’avez affecté à une pièce de votre environnement HomeKit, vous commencerez à suivre la température, la qualité de l’air, les niveaux de CO2 et l’humidité dans cette pièce. Si vous avez des ventilateurs ou des purificateurs d’air compatibles HomeKit, vous pouvez créer des automatisations HomeKit pour les allumer automatiquement en fonction des lectures du Qingping Air Monitor Lite. À ce stade, je surveille la qualité de l’air dans chaque pièce de ma maison, donc je suis assez confiant que l’air que ma famille respire au quotidien est sain. Je suis toujours choqué par les différences que différentes pièces de ma maison rapportent également sur la température. Les pièces qui se trouvent à la fin de mon conduit de chauffage et de climatisation peuvent facilement être différentes de 3 degrés par rapport aux pièces du début.

Conclusion sur Qingping Air Monitor Lite

Dans l’ensemble, le Qingping Air Monitor Lite est un appareil amusant. Cela ressemble à une belle combinaison de rétro mais minimale en même temps. J’adore le fait qu’il inclue une batterie rechargeable, utilise l’USB-C et qu’il soit parfait avec tout le reste sur mon bureau. Ce n’est pas l’appareil HomeKit le moins cher pour suivre la qualité de l’air, mais c’est peut-être le plus beau.

