Qobuz annonce Wayne Coyne en tant que porte-parole sonore agréé par les artistes

Crédit photo : Qobuz

Qobuz s’associe à Wayne Coyne de The Flaming Lips en tant qu’ambassadeur du son haute résolution.

Son titre officiel est un porte-parole Sound approuvé par l’artiste. Mais Coyne s’efforcera de faire connaître Qobuz et ses offres haute résolution. Sa première vidéo présente des extraits de Wayne expliquant pourquoi il apprécie le service de streaming musical Qobuz.

Coyne apparaîtra dans un certain nombre de vidéos au cours des six prochains mois. Il sera également curateur de playlists et collaborera avec l’équipe éditoriale de Qobuz sur plusieurs initiatives. « C’est toujours agréable de travailler avec quelqu’un qui se soucie de la qualité du son », déclare Coyne.

« Qobuz aide à mieux faire passer les arrangements et la musique épais, compliqués et nuancés. Qobuz me rappelle d’écouter mes DJ de radio universitaires préférés au début des années 80, qui connaissaient vraiment leur musique et se souciaient de nous l’écouter.

Dan Mackta, directeur général américain de Qobuz, déclare que c’est un plaisir de travailler avec Coyne. « Les Flaming Lips sont l’un de mes favoris de tous les temps, c’est donc vraiment excitant de pouvoir travailler avec Wayne. Les fans de musique qui les aiment sont définitivement le type d’auditeurs qui apprécient notre approche des artistes, des albums et de la qualité.

Qobuz mettant en avant son ambassadeur audio haute résolution intervient juste un jour après que Spotify HiFi n’a toujours pas de date de sortie.

Spotify HiFi a été annoncé pour la première fois en février 2021, mais il est absent depuis. En mai 2021, Apple Music et Amazon Music ont proposé un streaming haute fidélité sans frais supplémentaires. Les auditeurs de Spotify demandent des mises à jour sur le service Spotify HiFi depuis près d’un an maintenant.

« Nous savons que la qualité audio HiFi est importante pour vous », lit-on dans la mise à jour du statut de la communauté Spotify. « Nous ressentons la même chose et nous sommes ravis d’offrir une expérience Spotify HiFi aux utilisateurs Premium à l’avenir. Mais nous n’avons pas encore de détails de calendrier à partager. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant ici dès que nous le pourrons. »

Parmi les principaux services de streaming musical, seuls Spotify et YouTube Music ne disposent pas à ce stade d’une option de streaming de qualité CD. Les services axés sur les audiophiles comme Tidal et Qobuz ont toujours été à la pointe de la qualité audio en streaming. Les ambassadeurs audio haute résolution comme Wayne Coyne peuvent aider à attirer encore plus l’attention sur cet objectif pour les petits services.