Q&R : Dans le cadre du CEO shuffle chez OfferUp, deux dirigeants présentent ce qui fonctionne et l’avenir du marché mobile

Todd Dunlap, nouveau PDG d’OfferUp, à gauche, et Nick Huzar, co-fondateur et chef de produit d’OfferUp (photo OfferUp)

Todd Dunlap a de l’expérience dans le lancement de nouveaux produits et la mise à l’échelle d’entreprises.

Au cours d’une longue carrière chez Microsoft, Dunlap a fait décoller la Xbox d’origine en tant que COO de la division consommateur et en ligne du géant de la technologie. En tant que directeur général de Booking.com, Dunlap a aidé le géant du voyage à se développer aux États-Unis et au Canada.

En tant que nouveau PDG d’OfferUp, Dunlap rejoint une startup d’un milliard de dollars âgée de 10 ans qui s’est déjà imposée comme un lieu de prédilection pour des millions d’utilisateurs cherchant à ramasser ou à décharger des articles ménagers et bien plus encore.

OfferUp, qui est en concurrence avec Craigslist, eBay, Facebook et d’autres marchés où les utilisateurs achètent et vendent des biens, a levé 120 millions de dollars l’année dernière, a acquis son rival Letgo et compte désormais 56 millions d’utilisateurs. Avec 350 employés répartis entre les bureaux de Bellevue, Wash. et Miami, OfferUp est classé n ° 9 sur la liste . 200 des sociétés privées.

Dunlap voit encore beaucoup de potentiel d’innovation et de croissance. “Je pense que c’est illimité”, a-t-il déclaré. « Il y a tellement de choses à faire. »

. a rencontré le co-fondateur et PDG sortant de Dunlap et OfferUp, Nick Huzar, qui restera dans l’entreprise en tant que nouveau directeur des produits, ainsi que président et président du conseil d’administration.

Continuez à lire pour notre Q&R avec Dunlap et Huzar, édité pour plus de longueur et de clarté.

. : Pourquoi OfferUp, Todd ?

Todd Dunlap : Je pense que cela a commencé honnêtement avec la culture et un grand ensemble de valeurs qui persistaient chez tous ceux que j’ai rencontrés et à qui j’ai parlé. Cela commence avec Nick et l’équipe, mais juste un très bon environnement, et c’est important pour moi.

De toute évidence, le produit et le potentiel du produit sont énormes. Les millions d’utilisateurs, la valeur qu’il apporte, et toujours le potentiel, certainement avec le commerce local, c’est autre chose. Les personnes, la culture, le produit, le potentiel – et puis je regarde toujours cette étape de ma carrière, les opportunités auxquelles OfferUp fait face correspondent-elles aux capacités ou aux apprentissages que j’ai eus dans mon passé ? Et il y a eu juste un très beau match.

. : Comment votre expérience chez Booking.com et chez Microsoft vous a-t-elle préparé à ce poste ?

Dunlap : Chez Booking, il s’agissait de prendre un produit qui fonctionnait relativement bien en Europe et de le faire fonctionner pour les États-Unis, puis de le faire évoluer et de le construire, en commençant dans un bureau temporaire avec une poignée de personnes et en développant l’entreprise à 3 500 personnes. Cela nécessitait beaucoup de charges lourdes, se concentrer sur le produit, se concentrer sur les clients, se concentrer sur les partenaires et vraiment faire tourner ce volant. Je vois beaucoup de familiarité dans cette expérience pour moi à OfferUp.

Microsoft, je considère que c’est en quelque sorte mon MBA en leadership – comment diriger, comment évoluer, apprendre à être efficace et obtenir des résultats grâce aux gens. Et aussi juste l’expérience Xbox, en prenant quelque chose d’une idée et en étant persistant. L’idée de la Xbox n’était pas quelque chose qui a été adopté dès le début. Il a fallu quelques oscillations pour arriver au point où nous avons eu le soutien nécessaire pour le faire bouger. Prendre une idée pour un produit est amusant, exaltant et épuisant et toutes ces choses. Regroupez tout cela, regardez OfferUp et où Nick et son équipe ont construit une excellente entreprise et ce que le prochain chapitre peut être, je pense qu’il y a beaucoup de pertinence.

. : Quels vents arrières de l’industrie contribuent à stimuler la croissance chez OfferUp ?

Nick Huzar : Ce qui a été fascinant pendant COVID, surtout au début, tout a été fermé. Où allez-vous pour acheter du matériel d’entraînement ou un vélo ? Les gens avaient besoin de choses, surtout des gens qui allaient être dans leur maison. D’ailleurs, ma tanière ne ressemblait pas à ça avant COVID, tout ici vient d’OfferUp.

C’était l’une de ces choses où je me dis : ‘Wow, je vais être ici maintenant pendant un moment. Je dois acheter des meubles, je dois acheter toutes ces choses. Et à l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’endroits où aller, alors OfferUp est devenu un endroit assez significatif pour que les gens trouvent des choses qu’ils ne pouvaient pas obtenir. Même maintenant, si vous regardez les chaînes d’approvisionnement pour acheter un vélo – j’étais chez Greg [Greenlake] Faire du vélo l’autre jour et ils ont dit : “Oh, si tu veux ce genre de vélo, tu vas devoir attendre jusqu’en 2023.” Donc, certaines de ces choses sont assez persistantes.

L’autre chose qui a été un peu touchante à entendre, et un peu triste à certains égards, c’est que vous avez eu des gens qui souffraient vraiment, qui ont perdu leur emploi. Dans certains cas, nous avons vu des gens liquider littéralement des choses dans leur maison pour faire l’épicerie. Ce ne sont que les histoires déchirantes que vous entendez. J’ai juste été heureux de voir que lorsque les temps sont durs pour les gens, les gens se tournent vers OfferUp et ils peuvent en bénéficier en trouvant des choses et en obtenant des choses à bon prix ou en vendant des choses dont ils ont besoin pour joindre les deux bouts. Nous avons vu beaucoup de croissance l’année dernière, une grande partie était certainement COVID. Et puis l’autre partie était que nous avons acquis notre prochain concurrent le plus proche [Letgo]. C’était donc aussi un autre catalyseur majeur de la croissance.

(Captures d’écran de l’application OfferUp)

. : Quels sont les produits ou les catégories de produits les plus populaires actuellement ?

Huzar : Meubles, n° 1. Haut la main. Électronique, vêtements, articles ménagers. Ce sont toutes de très grandes catégories pour nous. Il y a eu un pic cependant, surtout au début de COVID, l’équipement d’entraînement était à travers le toit. Tous les gymnases ont fermé et tout le monde s’est dit : « Qu’est-ce qu’on va faire ? C’est maintenant un peu plus normalisé, mais il y a eu une période où j’ai dit à tous ceux qui vendaient du matériel d’entraînement : « Ne négociez même pas, car vous pouvez obtenir ce que vous voulez. C’est un marché de vendeurs.

. : Qui considérez-vous comme la concurrence ces jours-ci ? N’avez-vous pas complètement remplacé Craigslist à ce stade ?

Huzar : L’opportunité de marché est si grande pour ce que nous faisons. Nous ne faisons pas tous nos achats chez Walmart aujourd’hui, n’est-ce pas ? Je pense que les gens veulent le choix. Ils vont être attirés par différentes plateformes pour diverses raisons. Ce qui est excitant, quand je pense au marché aujourd’hui, surtout quand nous avons introduit Letgo dans le giron, c’est que nous ne passons pas beaucoup de temps à parler des autres sur le marché. Nous sommes vraiment à pas de géant en termes d’échelle au-dessus de tout le monde. Vous pouvez toujours utiliser Craigslist, vous pouvez utiliser Nextdoor, vous pouvez utiliser Facebook, ce sont d’autres endroits où les gens vont clairement. Nous sommes sans conteste le plus grand marché mobile autonome, et nous allons continuer à aller en profondeur. Nous allons continuer à nous concentrer sur l’élimination des frictions et la création de valeur pour les gens. C’est tout ce que nous faisons toute la journée. Je pense qu’en fin de compte, du moins pendant mon temps dans la technologie, je trouve que le joueur qui a un objectif singulier à long terme a tendance à se tailler la part du lion de l’opportunité. Et donc j’espère que cela continuera à être OfferUp.

. : Savez-vous quel est le marché adressable total pour ce que vous faites ?

Huzar : C’est la question à un million de dollars. Nous l’avons depuis 10 ans, et c’est vraiment difficile parce qu’il ne s’agit pas seulement de choses inutilisées dans nos maisons, mais nous avons maintenant beaucoup de magasins de détail qui utilisent OfferUp. Vous additionnez tout cela, il est difficile d’avoir une bonne réponse à cela. Je ne dis pas que OfferUp va fonctionner pour tout. Au fil du temps, nous allons vraiment nous concentrer sur ce qui nous convient le mieux. Mais nous n’avons jamais eu de bonne réponse pour cela, pour être honnête.

. : Parlez-moi de tout ce que vous faites encore en matière de sécurité. J’ai vu une histoire à New York le mois dernier où des adolescents ont volé d’autres adolescents. Faites-vous quelque chose de nouveau pour empêcher ce genre d’activité illicite sur la plateforme ?

Huzar : La confiance et la sécurité – parce que nous rassemblons des millions de personnes chaque mois – sont toujours une priorité absolue pour nous. Comme vous le savez peut-être lors de conversations précédentes, nous passons beaucoup de temps à nous concentrer sur cela. Nous avons déployé des MeetUp Spots, nous en avons des milliers et nous continuons à les déployer. Notre objectif est d’équiper nos utilisateurs pour qu’ils prennent des décisions vraiment sages et éclairées. Tout, de la recommandation de spots MeetUp, qui ont un emplacement bien éclairé avec une caméra ; notations à la fin des transactions ; de vrais profils – avez-vous affaire à une personne réelle, qui, encore une fois, sur d’autres plateformes, vous n’avez même pas cela.

L’objectif serait d’avoir zéro incident. Cela n’arrivera probablement jamais, mais assurons-nous que nous équipons les gens de la meilleure façon possible. C’est une chose continue, et c’est quelque chose dans laquelle nous investirons constamment.

. : Pouvez-vous parler d’une technologie backend telle que l’intelligence artificielle ou l’apprentissage automatique qui améliore l’expérience utilisateur ?

Huzar : Je pense qu’une grande partie d’OfferUp et beaucoup d’endroits où nous faisons de plus en plus d’apprentissage automatique sont autour… enfin, un, la confiance et la sécurité. C’est un domaine important où nous essayons constamment d’apprendre et d’être plus proactifs que réactifs. L’autre grand domaine est toute l’expérience de découverte. Lorsque vous ouvrez OfferUp aujourd’hui, nous voyons tous une expérience très similaire, mais comment pouvons-nous l’obtenir pour qu’elle vous soit personnalisée ? Vous allez voir l’ensemble du flux et de la recherche changer de manière assez spectaculaire au cours de la prochaine année et ce sera beaucoup plus personnalisé en fonction de qui vous êtes, où vous êtes, de ce qui est intéressant dans la région.

Il y a aussi beaucoup de bruit dans notre flux. J’utilise toujours l’exemple de robe : je vois toujours des robes dans mon flux. Je n’ai jamais acheté de robe, débarrassons-nous en. Mais aujourd’hui, nous avons beaucoup de règles et de choses rigides en place. Nous devons donc les décomposer et faire en sorte que cette expérience soit entièrement guidée par la science des données. Lorsque vous publiez un article sur OfferUp, comment pouvons-nous continuer à éliminer les frictions ? Peut-être que nous suggérons des prix et d’obtenir une meilleure reconnaissance d’image et des choses comme ça. Ce sont donc des domaines continus dans lesquels nous allons constamment investir.

Dunlap : Et tout ce que j’ajouterai, c’est que j’ai beaucoup d’écoute et d’apprentissage avant de pouvoir répondre à cette question de manière compétente ou compétente du point de vue OfferUp. Dans mon contexte actuel chez Booking, la bonne nouvelle est que nous offrons des millions et des millions d’options aux consommateurs lorsqu’ils recherchent un logement. La mauvaise nouvelle est que nous proposons des millions et des millions d’endroits que les utilisateurs peuvent consulter lorsqu’ils souhaitent séjourner dans un endroit. Alors, comment apprenons-nous au fil du temps et comment personnalisons-nous le contenu pour vraiment savoir qui vous êtes et savoir ce que vous aimez et ce que vous préférez ? Dans cette personnalisation, nous vous offrons une meilleure expérience et obtenons de meilleures conversions. Vous venez – que ce soit Booking ou OfferUp – vous venez sur le site avec une intention, et mieux nous atteignons cette intention, meilleure sera l’expérience pour vous, et c’est mieux pour l’entreprise.

. : Comment vous lancez-vous, Todd, et quels sont les futurs projets d’OfferUp ?

Dunlap : Je viendrai à OfferUp avec beaucoup d’intention autour de ce que je viens de dire, en écoutant et en apprenant. Et donc je vais passer beaucoup de temps avec les équipes, aller en profondeur dans l’entreprise, à travers le produit, les finances, comprendre l’expérience client, le parcours client, comprendre l’expérience du vendeur, le parcours du vendeur – vraiment mettre la main à la pâte les affaires. Parce que j’aime dire que je n’apporte pas le playbook Booking.com à OfferUp ou le playbook Microsoft à OfferUp ; OfferUp a besoin de son propre playbook. Et la façon d’obtenir son propre livre de jeu est d’apporter de l’expérience et de la mettre en contexte, de travailler avec l’équipe et de continuer à s’appuyer sur le bon travail qu’elle fait.

Vous avez demandé dès le départ ce qui m’a attiré chez OfferUp, et c’est le potentiel. Je pense que c’est illimité. Il y a tellement de choses qui pourraient être faites. Ensuite, il s’agit moins de ce que nous faisons et de ce qui est prioritaire et de la manière dont nous priorisons le travail pour nous assurer que nous offrons le plus de valeur aux consommateurs et que nous construisons la meilleure plate-forme et la meilleure expérience pour l’avenir.