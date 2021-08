Q&R : Puneet Chawla, CMD RailTel : Des projets dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la défense pour aider à augmenter les revenus

Dans les mois à venir, nous nous attendons à une augmentation de cette base, venant surtout du côté rural, qui présente une grande opportunité de croissance.

Par Nivedita Mukherjee

Railtel, l’un des plus grands fournisseurs d’infrastructures de télécommunications du pays, parie gros sur la réalisation de projets et les opportunités dans les domaines de la santé et de l’éducation pour devenir un acteur majeur des services numériques, a déclaré à Nivedita Mukherjee Puneet Chawla, CMD de l’entreprise Mini Ratna.

RailTel a réalisé un revenu consolidé de Rs 315 crore au premier trimestre de l’exercice 22, soit une croissance de 21% sur une base très faible. Comment voyez-vous la performance ?

Au cours de l’année écoulée, les organisations de tous les secteurs se sont concentrées sur la numérisation. Notre portefeuille de services répond à presque toutes les facettes des besoins de transformation numérique d’une organisation, ce qui a contribué à la croissance de notre entreprise.

La demande de services de vidéoconférence HD, de centre de données, d’IBW et de VPN est en croissance. L’introduction en bourse de RailTel en février a également donné une bonne visibilité à la société et l’émission a été bien reçue avec une sursouscription de 42,39 fois. Notre capitalisation boursière était de Rs 3 000 crore lorsque nous avons lancé l’introduction en bourse et nous avons maintenant atteint environ Rs 4 172 crore. Nous sommes sur la bonne voie pour afficher une croissance plus élevée des revenus cette année également.

À l’avenir, quels sont les moteurs de croissance probables de RailTel ?

À l’heure actuelle, outre les chemins de fer, nous nous concentrons sur les secteurs de la santé, de l’éducation et de la défense. Nous fournissons également à nos clients des solutions IoT basées sur l’IA, ce qui leur ouvrira de nouvelles sources de revenus. Railwire est resté assez inactif pendant quelques années avec une faible base d’abonnés, mais cette base a atteint quatre clients lakh à travers l’Inde en raison de l’augmentation du travail à domicile et des instituts d’enseignement prenant des cours en ligne. Dans les mois à venir, nous nous attendons à une augmentation de cette base, venant surtout du côté rural, qui présente une grande opportunité de croissance.

RailTel travaille sur la vision du gouvernement de fournir le haut débit à six villages lakh au cours des prochaines années et a créé des hubs haut débit dans 6 051 stations à l’échelle de l’Inde, dont environ 5 000 dans les zones rurales. Nous avons récemment associé notre service cloud, RailCloud, à MeitY, ce qui ouvre des opportunités de soumissionner et de remporter des projets de centres de données et de services cloud des gouvernements. Avec le nouveau projet de politique sur les données préconisant le stockage des données dans le pays, nous voyons un énorme potentiel pour notre ensemble de services liés à cela.

Dans les télécoms, nous nous concentrons sur le service d’infrastructure. Nous avons plus de 1 000 tours à travers l’Inde, à travers lesquelles nous offrons des services de localisation à d’autres fournisseurs de services comme Vodafone Idea, Jio et Bharti.

Les projets sont devenus un axe fort pour RailTel. Qu’y a-t-il dans le pipeline?

L’activité de projet est l’un des principaux domaines de RailTel et nous en avons un grand nombre pour les chemins de fer et diverses organisations gouvernementales. [We have] environ Rs 4500 crore de projets [right now] et nous devrions exécuter des projets d’une valeur comprise entre 700 et 800 crores de roupies au cours de l’exercice 2021-22.

Un domaine important et nouveau est la signalisation et la modernisation des chemins de fer. RailTel s’est vu confier le remplacement d’anciens engrenages mécaniques dans 26 gares de la Northern Railway par un système de verrouillage électronique informatisé. Un autre projet important est l’installation du Wi-Fi dans toutes les gares. L’installation Wi-Fi est actuellement disponible dans 6 051 stations et est offerte gratuitement pendant les 30 premières minutes d’utilisation par jour, après quoi l’utilisateur doit acheter des forfaits prépayés pour le Wi-Fi haut débit en payant des frais minimes. Nous allons également monétiser le réseau grâce à des revenus publicitaires, pour lesquels nous publierons prochainement une EOI.

En outre, nous mettons en œuvre un bureau électronique pour les chemins de fer dans le but de remplacer le système de classement manuel par un système de fichiers numériques et, le 6 août, 15,71 lakhs de fichiers électroniques et 90 lakhs de reçus électroniques ont été créés par les utilisateurs ferroviaires de NIC e- Bureau. RailTel s’est également vu confier des travaux de systèmes de vidéosurveillance dans 6 049 gares.

Pouvez-vous partager vos plans dans les nouveaux domaines d’intervention comme la santé et l’éducation ?

Dans le domaine de la santé, RailTel fournit un système d’information de gestion hospitalière pour les chemins de fer, qui vise à numériser et à améliorer l’administration hospitalière et les soins de santé des patients dans 125 grands établissements de santé et 650 petites cliniques. Les travaux dans 154 hôpitaux/cliniques sont terminés. Dans l’éducation, les grandes opportunités consistent à fournir une solution de plate-forme cloud basée sur l’IA pour les examens surveillés à distance en ligne, un système de gestion de l’apprentissage intégré et des solutions de classe intelligentes.

Nous mettons en œuvre un système de présence basé sur le Web et l’IA pour les écoles de l’Assam et sommes en pourparlers avec un certain nombre d’universités et de gouvernements d’État pour une infrastructure numérique. Il y a des discussions pour fournir une connectivité 50/100 Mbps et une connexion Wi-Fi à tous les 645 Navodaya Vidyalayas. Il est également prévu d’aller à l’étranger en explorant le programme d’alphabétisation numérique au Kenya.

Quel est l’état d’avancement de votre projet de fournir du contenu à la demande dans les chemins de fer ?

RailTel travaille sur la mise en œuvre du projet CoD pour augmenter les revenus non tarifaires des chemins de fer et pour améliorer l’expérience des passagers. Nous fournirons du contenu multilingue préchargé sur des serveurs locaux, accessible sur les appareils personnels (téléphone, tablette) des passagers via les points d’accès Wi-Fi à bord des trains premium/mail/express et de banlieue, ainsi que Wi-Fi -Les stations compatibles Fi pan-Inde. Le projet sera mis en œuvre en deux ans et les bénéfices du projet se feront principalement par le biais de trois volets : services basés sur la publicité, sur abonnement et commerce électronique/partenariat. La mise en œuvre pilote de CoD dans cinq râteaux Rajdhani, un râteau de banlieue AC sur Western Railway et Chennai Express sur Central Railway est en phase finale d’achèvement et de test.

