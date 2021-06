Qrates a un moyen d’aider les artistes et les labels à vendre beaucoup plus de disques

Après 14 consécutifs années de croissance et un record 2021, la résurgence commerciale du vinyle montre peu de signes de ralentissement. Maintenant, le nouveau venu du vinyle Qrates aide artistes traduire leurs succès de streaming en revenus physiques plus sérieux.

Un triste résultat de l’explosion du streaming est le manque de revenus importants pour la plupart des artistes. Mais et si le succès du streaming pouvait se traduire par des opportunités de revenus plus significatives dans le domaine physique ? C’est un défi que Qrates a relevé en créant une solution de production de vinyle de bout en bout pour les artistes, complétée par une option de financement participatif par les fans pour lancer des projets. L’objectif est d’éliminer les risques financiers et d’inventaire considérables associés à la création de vinyles, tout en ouvrant un format plus lucratif au-delà du streaming. Dans un paysage d’usines de pressage de vinyle déconnectées et souvent plus petites, Qrates a tissé un réseau de fabricants pour obtenir les meilleurs prix et les délais les plus rapides.

Nous avons couvert les avantages de revenus livre pour livre des disques vinyles pour les artistes, bien que tirer parti de cet avantage a toujours été difficile pour les indépendants. Maintenant, Qrates s’attaque de front à ce problème et aide les artistes à mieux monétiser leurs fans en ligne.

Les offres nuancées de Qrates (prononcer « caisses ») sont particulièrement précieuses pour les créateurs car les disques vinyles, malgré leur popularité croissante depuis des années, nécessitent toujours des voyages de fabrication complexes et longs avant d’atteindre les fans.

Mais ces coûts – et les obligations induites par le stockage de grandes quantités de disques vinyles en interne – ne doivent pas dissuader les artistes de transformer leur présence considérable sur les plateformes de streaming (à la fois en direct et traditionnelles) en revenus considérables.

Alors que les revenus attribuables aux concerts en ligne (et en particulier les redevances lamentables payées par YouTube, Spotify et Apple Music) peuvent être décevants, une forte audience en streaming, en tant qu’indicateur de l’intérêt des fans, ouvre souvent la voie à des sorties vinyles populaires. En conséquence, Qrates et Digital Music News ont uni leurs forces pour partager certaines des réussites récentes de l’entreprise dans cette initiative, qui sont probablement la première d’une longue série.

Un exemple vient de Chillhop Music, qui compte 3,1 millions d’abonnés YouTube et a obtenu des résultats solides sur plusieurs campagnes avec Qrates. Qrates stocke des stocks dans ses entrepôts de Londres et du Michigan, traite les commandes, gère l’exécution et, en mettant l’accent sur le crowdsourcing, élimine une grande partie des risques associés à la diffusion de musique via le format comparativement coûteux (et lucratif).

L’expérience utilisateur intuitive que Qrates offre aux artistes est peut-être le principal contributeur à ces succès et à de nombreux autres succès de vente de vinyles, en dehors des suivis de streaming importants. La perspective de prendre pied dans le vinyle est intimidante, mais Qrates vise à rendre ces premiers pas aussi indolores que possible.

Un autre obstacle majeur est l’option de financement participatif de Qrates, qui permet aux labels et aux artistes de presser le vinyle sans frais initiaux ni risque d’inventaire. Une fois qu’un minimum de 100 unités est pré-commandé, Qrates presse les disques et les expédie directement aux fans ou à toute destination spécifiée. Les artistes peuvent également « Presser et vendre » pour commencer immédiatement à récupérer les coûts avec les précommandes pendant la production des disques.

De plus, les clients conservent un contrôle total sur l’ensemble du processus, de la conception aux options d’emballage en passant par le poids des enregistrements. Ils ont également la possibilité de consulter l’équipe de Qrates ou, pour une somme modique, de se connecter avec des professionnels du mastering audio spécifiquement pour le vinyle.

L’outil de visualisation 3D de Qrates, pour sa part, permet aux créateurs de voir exactement à quoi ressembleront leurs disques vinyles – et coûtera – avant de finaliser la commande en cours, et les images correspondantes sont idéales pour taquiner les variations aux fans.

Qrates stockera gratuitement les commandes de toute taille, d’un seul enregistrement à des stocks étendus, dans leurs installations de stockage et d’expédition susmentionnées. En effet, Qrates regroupe une chaîne de conception, de fabrication, de stockage et de livraison sous un même toit, tout en réduisant considérablement les coûts et la complexité de gestion pour les artistes.

Le revenu exact par disque vendu (après les frais de production et de traitement) varie en fonction du prix payé par les clients, bien sûr. Mais le modèle commercial sous-jacent est motivé par une vision conviviale pour les artistes, en particulier par rapport aux paiements par flux offerts par Spotify (généralement un tiers de centime à un demi-centime).

Sur ce dernier point, il est intéressant de noter que Spotify a récemment signalé que son option de « marchandise » la plus populaire était le vinyle, battant des articles comme les t-shirts. Alors que les puristes du vinyle détestent appeler le vinyle « marchandise », un certain nombre de fans achètent du vinyle simplement parce que le format est un souvenir physique – et un souvenir précieux même pour ceux qui ne possèdent pas de platine vinyle.

Dans tous les cas, un achat de vinyle est un achat de vinyle. Lofi Girl, par exemple, une chaîne de diffusion en direct basée à Paris et une maison de disques spécialisée dans la musique hip-hop basse-fidélité, a une solide présence sur Spotify et compte plus de 8,4 millions d’abonnés YouTube. La sixième sortie vinyle de Lofi Girl via Qrates, Window Seat, s’est vendue à 802 unités pour environ 24,19 $ (19,95 €) chacune lors d’un premier pressage, générant un total de 19 400,38 $. À l’extrémité supérieure du taux de redevance par flux de Spotify, il faudrait obtenir environ 3,88 millions de lectures pour gagner le même montant. Sur YouTube, ce chiffre serait multiplié plusieurs fois.

Plus qu’une source de revenus fiable et à croissance rapide pour les créateurs, cependant, le vinyle fournit un moyen de renforcer les relations avec des supporters dévoués – les cinq pour cent les plus engagés de sa base de fans – ainsi que d’engager les inconditionnels du média et d’identifier les habitudes de consommation qui pourrait s’avérer utile dans les mois et années à venir.

“Nous voulons aider à identifier et à former de nouveaux fans qui achèteront votre musique”, a déclaré le directeur du marketing de Qrates, Taishi Fukuyama, à Digital Music News. « La communauté Qrates comprend des centaines de milliers d’amateurs de musique et de vinyles, dont beaucoup ont acheté des centaines de disques d’artistes qu’ils ont découverts sur Qrates. Ces consommateurs sont passionnés par le vinyle et cherchent à découvrir des artistes avec de nouveaux vinyles qu’ils peuvent acheter.

Brandon Boyd d’Incubus, Pomplamoose de Jack Conte et Vulfpeck sont quelques-uns des artistes qui ont lancé plusieurs projets de vinyle à succès via Qrates. À ce jour, Vulfpeck a mis 20 disques à la disposition des fans via Qrates, dont le plus récent, un troisième volet de la série Vulf Vault en une seule presse, a vendu 6 095 unités à 30 $ pièce, générant 182 850 $ à partir de cette seule version. Les précédentes sorties vinyles de Vulfpeck ont ​​déjà dépassé le million de dollars de ventes sur Qrates.

Aussi encourageant que soit le paysage du vinyle aujourd’hui, les preuves suggèrent que des choses encore meilleures sont en route. Actuellement, une augmentation de la demande de vinyle n’est pas satisfaite par une augmentation concomitante des capacités de fabrication. Fukuyama nous a dit que les grands labels maximisent leur capacité de fabrication actuelle grâce à leurs gros titres et à leur pouvoir d’achat encore plus grand. Mais c’est là que Qrates lutte contre ce problème avec son pouvoir de négociation collective : actuellement, Qrates passe des dizaines de milliers de commandes de vinyles pour plus de 6 000 artistes, avec un réseau d’usines de pressage à leur disposition.

Maintenant, avec de longs délais, des coûts prohibitifs et un processus de fabrication notoirement difficile qui n’empêche plus les artistes de livrer des vinyles à leurs fans, Qrates espère que davantage d’artistes explorent le format et son vaste potentiel de revenus. « Tout le monde est ravi que les ventes augmentent depuis 14 ans, mais ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg », a poursuivi Fukuyama.

Qrates fait maintenant la démonstration de son modèle de production de vinyle dans une démo rapide de 15 minutes aux artistes, labels et toute autre personne intéressée par le pressage des plateaux. Vérifiez le ici.