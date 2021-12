Qrates ajoute des cassettes à sa plateforme de production de vinyles indépendants

Crédit photo : Qrates

Alors que la demande de sorties physiques continue de croître, les pionniers du financement participatif en vinyle, Qrates, se tournent vers les cassettes comme la prochaine frontière dans la création de revenus indépendants.

L’article suivant provient de Qrates, un fier partenaire de DMN.

Ce n’est un secret pour personne que la popularité du vinyle s’est accélérée dans le monde entier à une vitesse vertigineuse. À l’avant-garde de cette explosion se trouve la plate-forme de fabrication et de vente de disques basée à Tokyo, Qrates (à prononcer « crates »), qui offre aux artistes indépendants la possibilité de financer, de presser et d’expédier des disques directement avec et pour les fans depuis 2015.

Surmontant la tempête des goulots d’étranglement de fabrication pendant le pire du verrouillage de COVID-19, Qrates a réussi à raccourcir les délais d’exécution prévus en deçà des normes actuelles de l’industrie. Maintenant, ils prévoient d’appliquer la même cohérence à l’offre de services de fabrication de cassettes au cours de la nouvelle année.

La cassette, qui a atteint son apogée dans la seconde moitié des années 1980, a elle-même connu un regain de popularité ces dernières années. Il a été soutenu par une nouvelle génération de fans de musique et d’artistes qui achètent et publient sur le format avec une demande en augmentation rapide. En 2020, il a été annoncé par The Official Charts Company (OCC) qu’au Royaume-Uni, les ventes de cassettes avaient augmenté de 103% au cours du seul deuxième trimestre.

Qrates a commercialisé le premier service de financement participatif au monde spécialisé dans les disques analogiques avec une réputation croissante comme l’option la plus fiable et la plus rentable pour la fabrication et la vente de disques aux États-Unis et en Europe. Le groupe de funk américain Vulfpeck’ continue d’utiliser le service depuis la sortie de son tristement célèbre album de protestation Sleepify sur le service en 2017. À ce jour, ils ont financé, produit et livré plus de 20 disques directement aux fans.

Un certain nombre d’autres artistes ont également vu et profité de la valeur et de la qualité offertes par Qrates. Les flux YouTube lo-fi européens – devenus des labels comme Chillhop Music et Lofi Girl (anciennement Chilled Cow) ont réussi à transformer leurs audiences – qui atteignent ensemble bien plus de 10 millions d’abonnés – en clients payants et collectionneurs de disques. Les animes japonais Made in Abyss et Cowboy Bebop ont connu la popularité du vinyle via des sorties de bandes originales et des couvertures d’artistes indépendants fabriquées et vendues via Qrates. Cookin Soul, lauréat d’un Grammy Award, a abandonné 13 sorties recherchées. Cinq ans après son lancement, le service compte plus de 150 000 utilisateurs, prenant en charge la production de plus de 1 200 titres et la vente de plus de 350 000 disques.

Désormais, la société vise à maximiser les possibilités en développant son entreprise dans la fabrication et la vente de cassettes, à la fois pour les artistes utilisant leurs services et pour les fans qui achètent leur musique.

Qrates fournira aux clients plus de services pour soutenir les ventes et donc les revenus et les revenus, ce qui en fera un guichet unique pour la production de vinyles et de cassettes.

Comme pour le service de disques vinyles existant, les artistes pourront produire des cassettes à la demande avec un minimum de 50 pièces. Qrates continuera à fournir un support centralisé de la fabrication sur commande via le financement participatif, les ventes en précommande et la livraison. Leur service de distribution permettra la livraison des produits directement du centre de distribution Qrates à chaque fan, avec des ventes en gros d’œuvres populaires allant à plus de 150 magasins de disques et sociétés de distribution affiliées à la société.

Qrates a déjà conclu un partenariat de fabrication, où les clients peuvent commander parmi une vaste gamme de variations de couleurs et d’options de produits. Alors que la nouvelle branche d’offres Qrates pour les artistes indépendants devrait être lancée au premier trimestre de 2022, ils ont fourni un site d’accroche pour donner à chaque personne cherchant à exploiter le pouvoir de sa base de fans un aperçu de ce qui va arriver. Inscrivez-vous à leur liste de diffusion et devenez l’un des premiers à essayer leur nouveau service de cassettes Qrates.